Am Donnerstag beteiligte sich auch die Polizei in der Pfalz an einer europaweiten Aktion gegen Raser. An vielen Orten kontrollierten die Beamten beim Blitzer-Marathon den ganzen Tag über die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Westpfalz hielten sich 768 von 4500 Fahrern nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Nicht weil er zu schnell war, sondern weil er mit ausgestrecktem Mittelfinger die Messstelle passierte, bekommt ein 23-jähriger Motorradfahrer demnächst Post. Auf ihn wartet eine Strafanzeige wegen Beleidigung.

Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilt, überprüfte die Polizei an 31 Kontrollstellen 33.908 Fahrzeuge in der Vorder- und Südpfalz. Sie verzeichnete fast 1900 Verstöße, gemessen mit Laserpistolen (140) und automatisierten Blitzern aus Fahrzeugen (1757) heraus.