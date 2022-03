Der Rückzug von Türkgücü München aus dem Spielbetrieb der dritten deutschen Fußball-Liga trifft den 1. FC Kaiserslautern doppelt. Zum einen werden ihm drei Punkte abgezogen, die er durch den 2:1-Erfolg im Dezember auf sein Konto gespielt hatte. Zum anderen fällt die Heimpartie gegen die „Türkische Kraft“ am 38. und letzten Spieltag dieser Saison aus.

Die Roten Teufel müssen zuschauen, wie die Konkurrenz im Aufstiegsrennen agiert und womöglich zu Kaiserslauterer Ungunsten punktet. Der Wunsch vieler Anhänger und Anhängerinnen nach einem gemeinsamen Stadionerlebnis am 14. Mai könnte sich dennoch erfüllen. „Selbstverständlich sind wir intern in intensiven Überlegungen, was wir mit unseren Fans an diesem Tag auf die Beine stellen können“, sagte FCK-Sprecher Stefan Roßkopf auf RHEINPFALZ-Anfrage.

Ideen würden gesammelt, geprüft, aussortiert. Vieles sei allerdings auch von der sich bis dahin ergebenden Tabellensituation abhängig, ergänzte Roßkopf, dem eine Feststellung besonders wichtig ist: „Es soll nicht so aussehen, als würden wir schon jetzt die große Aufstiegsfeier planen.“

Der 1. FC Kaiserslautern belegt mit 54 Punkten Tabellenplatz zwei. Eintracht Braunschweig (51) ist Dritter, der 1. FC Saarbrücken (49) Vierter.