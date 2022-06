Polizistenmorde: Kumpan soll an allem schuld sein

Zum Prozessbeginn gegen die beiden mutmaßlichen Wilderer gab es eine Überraschung: Nach Darstellung des Hauptangeklagten erschoss sein Helfer einen der beiden Polizisten. Zum Artikel

Auftakt im Prozess gegen Jaguar-​Fahrer

Der 29-Jährige könne sich an den Unfall nicht mehr erinnern, bei dem vor zwei Jahren drei Menschen ihr Leben verloren. Zum Artikel

Schüler in Bergnot: 18.000 Euro für die Rettung?

Bestätigen will man von offizieller Seite die Summe nicht. Eine Rechnung für die Rettung die Schülergruppe wird die Schule aus Maxdorf aber in jedem Fall kriegen. Zum Artikel

SEK-Einsatz in Waldsee

Eine 53 Jahre alte Frau hat am Dienstag in Waldsee stundenlang Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt in Atem gehalten. Sie war mit Messern bewaffnet und hatte sich verbarrikadiert. Zum Artikel

Hallenbad-​Tragödie: Todesursache gefunden

Der 20-Jährige, der an Fronleichnam im Badeparadies gestorben ist, ist laut Staatsanwaltschaft im Schwimmerbecken nicht ertrunken. Zum Artikel

IGS-​Rektor über Pandemie-​Folgen im Schulalltag

Neben fachlichen Lücken hat sich durch Corona auch das Miteinander an Schulen verändert, sagt Schulleiter Alexander Dejon. Er warnt, die Pandemie mit ihren Folgen sei noch nicht vorbei. Zum Artikel

Deutsche Waffenlieferung offengelegt

Wie andere Nato-Staaten auch hat die Bundesregierung eine Liste über alle bis dato an die Ukraine gelieferten Waffen veröffentlicht. Außerdem ist mittlerweile dort die erste Panzerhaubitze eingetroffen. Zum Artikel

Was der Erdgasspeicher für die Energieversorgung leistet

Den aktuellen Verbrauch drosseln, die Speicher für den kommenden Winter füllen – so will Wirtschaftsminister Habeck auf reduzierte Gaslieferungen aus Russland reagieren. Enovos Storage betreibt in Frankenthal die einzige Lagerstätte in Rheinland-Pfalz. Zum Artikel

Fahrlachtunnel: Vorerst kein Notbetrieb

Autofahrer in Mannheim brauchen weiter Geduld. Seit elf Monaten ist der Fahrlachtunnel gesperrt. Die Wiedereröffnung des verzögert sich. Zum Artikel

Ohne Impfung keine Einreise

Das Reisen in andere Länder ist durch Lockerung der Corona-Maßnahmen wieder möglich. Fernreisende müssen ihre Impfungen im Blick behalten, denn in manchen Ländern wird besonderer Impfschutz gefordert. Zum Artikel