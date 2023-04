Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Den aktuellen Verbrauch drosseln, die Speicher für den kommenden Winter füllen – so will Wirtschaftsminister Habeck auf reduzierte Gaslieferungen aus Russland reagieren. Enovos Storage betreibt in Frankenthal die einzige Lagerstätte in Rheinland-Pfalz.

Früher war (fast) alles besser. Für diejenigen Unternehmen, deren Geschäft das Einlagern von Erdgas in unterirdischen Speichern ist, trifft dieser Satz zu. Von April bis Ende Oktober