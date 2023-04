Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Neben fachlichen Lücken hat sich durch Corona auch das Miteinander an Schulen verändert. Alexander Dejon, Leiter der IGS Robert Schuman in Frankenthal, warnt im Gespräch mit Sonja Weiher: Die Pandemie mit all ihren Folgen ist noch nicht vorbei.

Eine kürzlich veröffentlichte Forsa-Umfrage wird unter anderem mit dem Ergebnis zitiert, dass sich neun von zehn Lehrern stark belastet fühlen: Ist das eine Beobachtung, die Sie bei sich selbst und bei Ihrem Kollegium auch machen?

Die