Eine Woche lang dreht sich in Kandel vieles um Frankreich: Geplant sind unter anderem kreative Angebote, Musik, Radtouren, Lesung und Stationentheater.

Kandel stellt von Montag bis Sonntag, 15. bis 21. Juni, eine Französische Woche mit Kultur, Musik, Kreativangeboten und Begegnungen auf die Beine. Geplant sind unter anderem ein Kochkurs, Boulespiel, eine Radtour ins Nachbarland, eine Lesung, ein Filmabend und ein Stationentheater.

Zum Auftakt wird am Montag von 17 bis 20 Uhr in der Küche der Realschule plus französisch gekocht. Am Dienstag folgt im Kreativraum am Plätzel Keramikbemalen für Kinder mit Begleitung in zwei Zeitfenstern: von 14.30 bis 15.30 Uhr und 16 bis 17 Uhr. Für Mittwoch laden die Boulefreunde Kandel von 14 bis 18 Uhr zum Spiel am Schwanenweiher ein. Ebenfalls am Mittwoch startet um 16 Uhr am Saubrunnen eine geführte Radtour nach Wissembourg.

Ende mit grenzüberschreitendem Gottesdienst

Auch für Kinder und Jugendliche gibt es Angebote. Am Donnerstag, 18. Juni, können sie von 15.30 bis 18 Uhr Nistkästen im Frankreich-Design bemalen. Veranstaltungsort ist der Vereinsgarten des Obst- und Gartenbauvereins Kandel, bei Regen das Frauen- und Familienzentrum. Laut Verbandsgemeinde Kandel ist dafür keine Anmeldung nötig. Am selben Tag stehen außerdem ein Seniorennachmittag mit Akkordeonmusik von 15 bis 17 Uhr im Kultursaal der Stadthalle und eine Lesung mit Jean-Marie Magro von 18 bis 20 Uhr im Ratssaal auf dem Programm. Für die Lesung inklusive Baguette und Käse kostet der Eintritt zwei Euro.

Am Freitag, 19. Juni, folgt ein französischer Filmabend im Ratssaal. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Am Wochenende, 20. und 21. Juni, zeigt das Kukuk rund um den Schwanenweiher das Stationentheater „Kandel – Du liegst mir im Herzen“ in mehreren Aufführungen. Laut Verbandsgemeinde endet die Woche am Sonntag mit einem grenzüberschreitenden Gottesdienst von 18 bis 19 Uhr in der St.-Georgskirche. Das ganze Programm inklusive „Fête de la Musique“ am 21. Juni ist unter www.kandel.de zu finden.