Jugendliche in Kandel wünschen sich mehr Treffpunkte. In der Stadthalle wurden die Ergebnisse der Aktion „Jugend spricht“ diskutiert und Vorschläge präsentiert.

In der Stadthalle haben rund 25 Jugendliche die Ergebnisse der Aktion „Jugend spricht“ diskutiert und eigene Vorschläge präsentiert. Das Projekt des Kreisjugendamts in der Verbandsgemeinde Kandel zielte auf eine Belebung der offenen Jugendarbeit.

Die Aktion „Jugend spricht“ wurde vom Jugendamt der Kreisverwaltung in der Verbandsgemeinde Kandel als Pilotprojekt gestartet, weil man dort gute Ansätze in der offenen Jugendarbeit sah. Zum Auftakt war sogar der „Pfälzer Türk“ in Kandel und hatte Bürgermeister Mike Schönlaub (SPD) interviewt. Comedian Tevar Cira aus Ludwigshafen erreicht unter dieser Bezeichnung vor allem auf Social Media viele Jugendliche, die dem Influencer mit Pfälzer Mentalität folgen.

Wunsch nach Open-Air-Kino

Insgesamt 270 Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren beteiligten sich bei Aktionen. Etwas größer war die Anzahl der Aufrufe in den sozialen Medien. Dort wurden 455 jungen Menschen angesprochen. In der Stadthalle fand nun die Schlussveranstaltung statt. Die Jugendlichen beschäftigten sich mit Themenbereichen, die sich bei der Umfrage als Schwerpunkte für die weitere offene Jugendarbeit herauskristallisiert hatten.

Mit den Wünschen nach einem Open-Air-Kino etwa und Verbesserungen im Waldschwimmbad, mit dem Angebot an Sportstätten und den Möglichkeiten zum Spielen. Und eben auch mit dem Wunsch nach mehr Treffpunkten. Denn durch den Neubau der Mensa für die Ludwig-Riedinger-Grundschule wurde der Jugend ein beliebter Treff beim Pausenhof genommen.

Im Foyer der Stadthalle präsentierte unterdessen Bernhard Wirtz vom Kreisjugendamt die Ergebnisse der Jugendbefragung. Und fand auch in einer Reihe anwesender Kommunalpolitiker interessierte Zuhörer. Gekommen waren unter anderem der zuständige Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler (CDU, „Ein megagutes Projekt.“) oder VG-Bürgermeister Mike Schönlaub (SPD) und Kandels Stadtbürgermeister Michael Gaudier (CDU).

Informationen aus dem Netz

Sie hörten, dass sich Jugendliche durchaus für Dinge interessieren, die in ihrem Wohnort vor sich gehen. Wobei sie ihre Informationen vor allem per Social Media, in der Schule, in Gesprächen mit anderen oder durch Plakate beziehen. Das Thema Treffpunkte war ein Schwerpunkt der Diskussion. Der Bereich rund um den Bahnhof ist gänzlich unbeliebt, wofür auch die meisten Erwachsenen Verständnis hatten.

Aber was würden die Jugendlichen Bürgermeister Mike Schönlaub fragen? Einer würde sich darüber beschweren, „dass in Kandel nichts gemacht wird für Jugendliche, aber immer wieder über sie geschimpft würde, wenn sie draußen auf den Spielplätzen sitzen, die für Kleinkinder gedacht seien. Bolzplätze fehlten, denn der an der Grundschule sei ihnen genommen worden „und am Skater sind immer Ältere, die trinken und kiffen“ war da wörtlich zu lesen, aber auch: „Ein größeres JuZe (Jugendzentrum) wäre perfekt mit mehr Angeboten.“ Andere wiederum würden dem Bürgermeister danken dafür, dass er sich für die Interessen der Jugendlichen einsetzt.

Sitzgruppe für Treffpunkt

Viele begründeten ihre Verbesserungsvorschläge. Denn bei „Jugend spricht“ ging es nicht nur um Diskussionen und Umfragen. Es gab auch etwas zu gewinnen: 5000 Euro für ein Projekt. Das auszuwählen, war zum Ende des Treffens in der Stadthalle Aufgabe der Jugendlichen. Das Rennen machte das Projekt „Treffpunkte“, für das eine Sitzgruppe angeschafft werden soll. Abstimmen durften nur die Jugendlichen, die an der Schlussrunde teilnahmen.

Erfreuliches konnte am Schluss auch Stadtbürgermeister Michael Gaudier (CDU) verkünden: Jugendliche, die sich an der Aktion „Jugend spricht“ beteiligt hatten, dürfen sich bei der Stadt melden. Sie sollen ihre Wünsche und Ideen für eine geplante Pumptrack-Anlage einbringen.

Solche Möglichkeiten entsprechen dem Wunsch nach Nachhaltigkeit und früher Partizipation, auf den Bernhard Wirtz vom Jugendamt hingewiesen hatte. Wer rechtzeitig in Projekte eingebunden wird, der wisse eine Einrichtung auch besser zu schätzen, hieß es mehrfach.