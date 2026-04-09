Die Kandeler Innenstadt soll sich am Tag des kalendarischen Sommeranfangs am Sonntag, 21. Juni, in eine Bühne verwandeln. Für die „Fête de la Musique“ werden laut Mitteilung Musiker wie Solisten, Bands, DJs, Chöre, Spielmannszüge, Schülerbands, Kitas, Musikschulen und Menschen, die gern singen oder ein Instrument spielen, gesucht. Der Eintritt ist frei. Es gibt keine Gage, aber ein Hut darf aufgestellt und eigene CDs können verkauft werden. Da alle Musiker vorab bekannt gegeben werden, werden sie gebeten, bis Freitag, 1. Mai, das Online-Bewerbungsformular unter www.kandel.de/fete auszufüllen und an Citymanagerin Jennifer Tschirner zu senden.