Die Stadt Freinsheim hat bald wieder eine eigene Postfiliale. Nach der überraschenden Schließung der Filiale in der Innenstadt kurz vor Jahresende gibt es jetzt eine Lösung.

Am 22. Juli soll in der Freinsheimer Esso-Tankstelle neben dem Autohaus Strasser in der Erpolzheimer Straße eine Postfiliale eröffnen. Seit Mitte Mai ist dort bereits wieder ein DHL-Paketshop untergebracht. Durch den Pächterwechsel Anfang März musste erst bei DHL wieder ein neuer Antrag dafür gestellt werden. Auch die Verhandlungen mit der Post für die Postfiliale haben etwas länger gedauert, berichten Christian Strasser und sein neuer Pächter Andreas Gusenbauer. „Jetzt können wir aber die guten Nachrichten für Freinsheim mitteilen“, erklärten sie.

Strasser will die Tankstelle noch umbauen. Dies sei zum einen dem Pächterwechsel und zum anderen den Anforderungen des Postbetriebs geschuldet. Geplant sind barrierefreie Toiletten, ein Aufenthaltsraum sowie diverse Lagerräume. Außerdem gehören Postschließfächer inklusive Möblierung zur Ausstattung. „Dieser Bereich muss über einen separaten Eingang zugänglich sein“, berichtet Gusenbauer. In der Tankstelle wird es eine eigene Bedienungstheke mit Postwaage geben. „Die Pläne sind erstellt. Ich hoffe, der Umbau ist bis Ende des Jahres fertig“, erläutert Strasser. Die Investitionskosten für die Erweiterung um 200 Quadratmeter bezifferte er auf 200.000 Euro. Derzeit ist der Tankstellenshop rund 80 Quadratmeter groß.

Es gibt noch einiges zu tun

Man könne die Postfiliale trotz der Umbauarbeiten bereits parallel betreiben, versichert Gusenbauer. Schließlich habe sich die Situation für die Bürger durch die Schließung der Filiale in Weisenheim am Sand nochmals verschärft. Dem wolle man Rechnung tragen. Bis zum 22. Juli werde noch ein neuer Kassencomputer sowie eine neue IT-Infrastruktur angeschafft. An dem neuen Poststandort sollen auch Western-Union-Dienstleistungen angeboten werden. Gusenbauer sucht außerdem noch Mitarbeiter, die bereits Erfahrungen in Postfilialen gemacht haben. Auch seien noch Schulungen notwendig, um die klassischen Postdienstleistungen anbieten zu können.

Gusenbauer ist das Postgeschäft nicht fremd: Er erklärt, bereits zwei Postfilialen in zwei Tankstellen zu betreiben. Eine davon befindet sich im Landkreis Südliche Weinstraße. In der Nähe von Landau wohnt Gusenbauer, der aus dem Raum Stuttgart stammt. Mit dem Standort in Freinsheim ist er zufrieden, auch wenn durch die Baustelle in der Erpolzheimer Straße der Start im März nicht reibungslos gewesen sei. Die Straße soll nach jüngsten Mitteilungen Anfang Juli wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Neues Angebot rechnet sich für den Pächter

„In Freinsheim gibt es gute Entwicklungsmöglichkeiten“, ist Gusenbauer überzeugt. Er verspricht sich mit der Übernahme der Postdienstleistung eine höhere Kundenfrequenz: „Das wertet unsere Tankstelle auf“, meint der 36-Jährige. Durch das sowieso bereits erweiterte Angebot mit Backwaren und Kaffeespezialitäten steige damit die Wahrscheinlichkeit, dass die Postkunden noch weitere Dinge im Tankshop einkaufen. Insofern rechne sich dieses Angebot für ihn schon.

Post- und DHL-Öffnungszeiten werden sich laut Gusenbauer unterscheiden. Während der DHL-Shop parallel zur Tankstelle täglich von 6 bis 21 Uhr geöffnet sei, werde man die Postdienstleistungen montags, mittwochs und freitags von 10 bis 15 Uhr, dienstags von 8 bis 14 Uhr, donnerstags von 12 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr anbieten.

Tankstelle auch sonntags geöffnet

Die neu eingeführten Sonntagsöffnungszeiten der Tankstelle zwischen 7 bis 21 Uhr seien wichtig, um den Backshop mit Café zu etablieren, so Gusenbauer.

Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz begrüßt es, dass in Freinsheim wieder ein Poststandort gefunden werden konnte. Oberholz hatte am 29. Mai ein Gespräch mit Vertretern der Post in der Verwaltung. „Ich hoffe, dass die Post jetzt auch in Weisenheim am Sand eine Lösung findet“, so Oberholz. Die Vertreter der Post hätten ihm versichert, dass die Gespräche mit in Frage kommenden Einzelhändlern laufen.