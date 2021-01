Was steht 2021 in den Kaiserslauterer Stadtteilen und Stadtbezirken so an? Die RHEINPFALZ hat in der Reihe „Ortsvorsteher im Gespräch“ mit den Volksvertretern gesprochen. Besonders oft ging’s dabei um die Verkehrssituation in den Stadtteilen.

Zu den einzelnen Gesprächen mit den Ortsvorstehern und jeweils einer Einwohnerin oder einem Einwohner geht es hier (#Rplus-Artikel):

Morlautern mit Alexander LenzHohenecken mit Alexander RothmannEinsiedlerhof mit Christina KadelSiegelbach mit Gerd HachErzhütten/Wiesenthalerhof mit Thorsten PeermannMölschbach mit Jörg WalterErfenbach mit Reiner KiefhaberDansenberg mit Franz RheinheimerErlenbach mit Fritz Henrich