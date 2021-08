In Erlenbach soll dieses Jahr der Gehweg entlang der Straße „Im Gersweilerweg“ ausgebaut werden. Dass der asphaltierte Pfad Richtung Otterbach zum Radweg ausgebaut wird, ähnlich des Bachbahnwegs, kann sich Ortsvorsteher Fritz Henrich gut vorstellen. Darüber hinaus stehen in dem Stadtteil 2021 einige Maßnahmen an, die Erlenbach ein freundlicheres Gesicht geben sollen.

Seit 30 Jahren sei die Errichtung eines Gehwegs entlang der Straße, die Erlenbach mit dem Gersweilerhof verbindet, eine immer wiederkehrende Forderung gewesen. Nachdem die Planung für den Gehweg abgeschlossen sei, hofft Henrich, dass Fußgänger noch in diesem Jahr auf einem gesicherten Weg zwischen Erlenbach und Gersweilerhof pendeln können.

Zwei Skulpturen aus rotem Sandstein, die die Emmerich-Smola-Musikschule der Stadt Kaiserslautern und Erlenbach zur Verfügung gestellt hat, sollen auf der Grünanlage zwischen der protestantischen Kirche und der L 387 platziert werden. Finanzielle Mittel für die Herstellung eines Fundamentes für die Musikskulpturen sind im Budget des Ortsbeirats eingestellt, berichtet Henrich.

Eine Streuobst- und Blumenwiese wird angelegt

Was mit der Litfaßsäule geschieht, die auf der Grünanlage steht und deren Plakatierung oft sehr ungepflegt aussieht, sei dagegen noch offen, so Henrich. Vom Betreiber der Werbefläche erwartet er, dass die Plakate künftig wetterfest befestigt werden. Denkbar sei auch, sich von der Litfaßsäule zu trennen. Von einer Streuobst- und Blühwiese auf einem Grundstücksteil entlang der L 387 in Richtung Morlautern verspricht sich Henrich eine optische Aufwertung des Ortsbildes. Sie soll in diesem Jahr angelegt werden.

Noch nicht fündig geworden ist die Verwaltung auf der Suche nach einem neuen Wirt für die Husarenschänke, die ehemalige Gaststätte in der Theo-Barth-Halle. Ein möglicher Interessent hätte sich kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie anders entschieden. Mittlerweile stehe die Gasstätte bereits seit einigen Jahren leer, bedauert Henrich. Ihm und vielen Bürger sei daran gelegen, dass die Husarenschänke wieder einen Pächter bekommt und die Erlenbacher wieder eine Anlaufstelle in Form einer Gastronomie erhalten.

Neue Arztpraxis ist ein Gewinn für den Stadtteil

Gut vorstellen kann sich Henrich den Ausbau eines bereits vorhandenen kleinen Weges entlang der L 387 als Radweg zwischen Erlenbach und dem zwischen Otterbach und Otterberg. Er erinnert an den geplanten Ausbau des Bachbahnradwegs, der Weilerbach mit Otterbach verbinden soll. Im Sinne eines durchgängigen Radwegenetzes sollte man über einen Anschluss von Erlenbach an den Radweg zwischen Otterbach und Otterberg nachdenken.

Als einen Gewinn für Erlenbach bezeichnet Henrich die Neueröffnung der Praxis des Arztehepaares Anja und Michael Bergdolt in der Ortsverwaltung im April des vergangenen Jahres. Die ehemaligen Praxisräume von Albert Rübel im Erdgeschoss seien großzügig erweitert und der frühere Sitzungssaal als Teil der Praxis mit einbezogen worden. Die Praxis werde sehr gut angenommen und bekomme nicht nur von Erlenbacher Bürgern viel Lob. Das Büro des Ortsvorstehers befindet sich jetzt im Untergeschoß der Ortsverwaltung.

Nicht viel weitergekommen seien dagegen Überlegungen, in Erlenbach einen Jugendtreff und eine Nahversorgung zu etablieren. Für mehr Sauberkeit in Erlenbach ist am Friedhofseck Buchenwald/Steinhübel ein Beutelspender für Hundekot aufgestellt worden. Neue Hinweisschilder im Ortsbezirk erleichtern das Auffinden von öffentlichen und gewerblichen Einrichtungen in Erlenbach.

Bürger befragt: Und was meinen Sie?

Er bezeichnet sich selbst als ein „Ur-Erlenbacher“: Jürgen Marky, selbstständiger Bauingenieur, wohnt „Am Steinhübel“ – „eher im Unterdorf als im Oberdorf“. In Erlenbach lebe es sich gut. Die Anbindung sowohl in die Innenstadt von Kaiserslautern als auch nach Otterbach und Otterberg sei ideal. Der öffentliche Nahverkehr sei halbstündig gut getaktet. Dass der Gersweilerweg von vielen Autofahrern mit Ziel nach Kaiserslautern genutzt werde, belaste die Verkehrssituation im Ort allerdings, räumt er ein. Umso dringender sei es, dass der Gehweg zwischen Erlenbach und Gersweilerhof in Angriff genommen wird. „Eine unendliche Geschichte.“

Was die Ausweisung von Bauplätzen angeht, hänge Erlenbach anderen Ortsteilen hinterher. Das letzte Neubaugebiet „Im Braumenstück“ sei vor über 20 Jahren erschlossen worden. Seit dieser Zeit hätten junge Familien, die sich in Erlenbach niederlassen wollen, einen Nachteil. „Die haben sich dann in Morlautern umgeschaut und ein Grundstück gefunden. Erlenbach fehlen deswegen junge Familien, sagt Marky. Die Lage von Erlenbach, umgeben von Natur und Wald, komme vielen Bürgern entgegen. Entsprechend hoch sei der Freizeitwert.

Die Frauen halten das kirchliche Miteinander am Leben

Was die Nahversorgung angeht, gehe es Erlenbach wie anderen Ortsteilen auch. Wenn kleinere Läden wie der Bäcker schließen mussten, dann „weil der Betrieb von drei Brötchen, die er verkauft, nicht leben kann“, fasst Marky sich an die eigene Nase. Gut aufgestellt sei die Versorgung mit Einkaufsmärkten rund um Erlenbach.

Bereits in der zweiten Periode engagiert sich Jürgen Marky als Presbyter in der protestantischen Kirchengemeinde Erlenbach-Morlautern. Nach dem Weggang von Pfarrer Kessler sei die Stelle vakant. Wie in vielen anderen Gemeinden, habe sich das kirchliche Leben verändert, verweist er auf den ökumenischen Frauenkreis und dessen Nachwuchssorgen. Dennoch seien die Frauen ein Faktor, der das Miteinander in der Kirchengemeinde am Leben halte.

Willkommene Abwechslung wären für die Erlenbacher die Aktivitäten des Gesangvereins gewesen, erinnert Marky an glanzvolle Prunksitzungen, die zurzeit nicht möglich sind. Dass die Husarenschänke in der Theo-Barth-Halle seit ein paar Jahren geschlossen ist, habe dem gesellschaftlichen Leben im Ort geschadet, findet er.