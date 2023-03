Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das noch junge Jahr 2021 steht in Erfenbach im Zeichen diverser Bauarbeiten. So wird ein Fußweg nach Stockborn angelegt, und der Ortsteil von Erfenbach wird an das Breitbandnetz angeschlossen werden. Der Maienweg soll ausgebaut und die Verkehrssituation in der Jahnstraße durch Parkmarkierungen beruhigt werden.

Erleichtert zeigt sich Ortsvorsteher Reiner Kiefhaber, dass der seit Jahren vom Ortsbeirat beantragte Gehweg zwischen den Ortsteilen entlang der K8 in diesem Jahr in Angriff genommen werden soll. „Für