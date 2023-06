Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Start in ein drittes Straßenausbauprogramm im Rahmen wiederkehrender Beiträge im Stadtteil Hohenecken ist für 2021 verabschiedet. Noch völlig offen ist für Ortsvorsteher Alexander Rothmann (CDU) dagegen, wann der Umzug der Ortsverwaltung in die Burgherrenhalle in Angriff genommen werden kann und wie es angesichts des noch immer niedrigen Wasserstands am Gelterswoog dort weitergeht.

„Jetzt sieht man erst, wie schlecht die Straßen vorher tatsächlich waren“, konstatiert der Ortsvorsteher zum Ende des zweiten Straßenausbauprogramms, das in den