Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Waldkindergarten, Kinderspielplatz im Neubaugebiet Zwerchäcker und Sanierung des Dorfplatzes stehen für drei dringliche Themen in Siegelbach, für deren Umsetzung der Ortsbeirat 2020 die Weichen gestellt hat. Ortsvorsteher Gerd Hach erwartet, dass die Projekte im neuen Jahr in Angriff genommen werden.

In der Trägerschaft der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Meilenstein, sollten im Frühjahr insgesamt 30 Kinder in zwei Gruppen in den Waldkindergarten einziehen können, berichtet der Ortsvorsteher.