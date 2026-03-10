Mit Wahlkampf hat CDU-Landtagskandidat Christian Baldauf langjährige Erfahrung. Und doch geht es im sechsten um eine elementare Frage für den heimatverbundenen Frankenthaler.

Dieser Wahlkampftag beginnt für Christian Baldauf in Frankenthal in aller Herrgottsfrüh am Flomersheimer Bahnsteig. Der Frühling bricht sich Anfang März zwar mit aller Wucht Bahn, doch um 6.30 Uhr am Montagmorgen ist es noch frostig. Fast so kühl wie das, was der Politiker von manchem wartenden Fahrgast mit auf den Weg bekommt. Klar, der Ur-Frankenthaler ist bekannt in seiner Heimatstadt, ist fünfmal direkt in den Mainzer Landtag gewählt worden.

Aber das bedeutet nicht, dass einem Profi wie ihm kein Gegenwind entgegenschlägt. Bei seinem „Politischen Aschermittwoch“ vor einem Jahr im „Café Mirou“ ist ihm ein kritischer Zuhörer immer wieder in die Parade gefahren. Baldauf hat ein ums andere Mal versucht, ihn mit Argumenten zu erreichen. „Und ich habe auch danach noch mal Kontakt mit ihm aufgenommen“, berichtet der 58-Jährige von seiner Dialogbereitschaft.

Heimatverbundenheit, Vernetzung, Rückkopplung – das ist Baldaufs Elixier. Und doch ist er hauptberuflich seit einem Vierteljahrhundert Landespolitiker, hat in seiner mittlerweile jahrzehntelangen Laufbahn auch schon den Chefsessel in der Staatskanzlei vor Augen gehabt. Mehr aber auch nicht: Gegen die populäre Amtsinhaberin Malu Dreyer hatte er bei der vorherigen Landtagswahl keine Chance.

Als CDU-Landes- und -fraktionsvorsitzender war er immer wieder nah dran an der Macht, aus der Oppositionsrolle ist er aber nicht herausgekommen. 19 Jahre lang gehörte er dem CDU-Bundesvorstand an, aus diesem Netzwerk kann er mühelos Bundesminister und den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder für seinen Wahlkampf in Frankenthal rekrutieren.

Kokettieren mit einem Ministerium

Geht es für einen Routinier wie ihn diesmal um mehr als sonst? Ist das die letzte realistische Chance, ein Ministeramt in der künftigen Landesregierung zu erobern? Offiziell räumt er es nicht ein, aber der studierte Jurist kokettiert bekanntermaßen mit dem Justizministerium, vielleicht auch dem Wirtschafts- oder Innenministerium. „Ich will zunächst Landtagsabgeordneter werden, alles andere ist zweitrangig“, antwortet er auf eine offizielle Anfrage ausweichend. Seine persönlichen Ambitionen ordne er dem „absoluten Willen unter, endlich wieder an die Regierung zu kommen“.

Prominente Unterstützer von Christian Baldauf im Wahlkampf: der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und Wirtschaftsstaatssekretärin Gitta Connemann. Foto: Andreas Lang

Sollte Baldauf dem neuen Landeskabinett angehören, hätte das unweigerlich Auswirkungen auf seine Präsenz in Frankenthal. Etwa in den Vereinen, in denen er sich aktiv einbringt, wo er – wie im 1. Frankenthaler Männerchor 03 – sogar singt. Seine Forderung, das „völlig vernachlässigte“ Ehrenamt nachhaltig zu stärken, erklärt sich auch aus dieser Sozialisation. Auch im Stadtrat, wo der verheiratete Vater zweier erwachsener Kinder nach wie vor Vize-Vorsitzender der achtköpfigen Fraktion ist, dürfte ein Minister Baldauf weniger präsent sein können.

Vorm Halbmarathon

Für rein kommunalpolitische CDU-Offensiven bliebe dann weniger Zeit, etwa zur Modernisierung des Erkenbertmuseums, der Wirtschaftsförderung auf höchster Ebene oder der Stärkung der Schullandschaft. Einen Haken macht Baldauf an Großprojekten wie die Verkehrsberuhigung in Bobenheim-Roxheim, die Umgehungsstraße um Heßheim und Lambsheim, die Unterführung unter der Frankenthaler Industriestraße oder jüngst der Entschärfung der Raumnot in der Tom-Mutters-Schule.

In seine Ehrenamtsinitiative passt auch die Forderung, verschlissene Sportplätze in der Stadt und im Land schneller zu sanieren. Der Freizeitsportler, der in der Fastenzeit nach eigenen Angaben bereits mehr als drei Kilo verloren hat, will Anfang April den Weinstraßen-Halbmarathon mitlaufen. Eine Stunde am Tag versucht er auf dem Rad zu verbringen.

Baldauf: 100 Antworten auf 100 Fragen

Seinen Wahlkampf zieht Baldauf breit auf, klassisch mit Bannern und großflächigen Plakaten und in den sozialen Medien, wo er etwa über einen QR-Code nicht weniger als 100 Antworten auf 100 Fragen gibt. Vor allem aber mit zig persönlichen Begegnungen, frühmorgens am Bahnhof, aber auch in Fast-Food-Restaurants oder an Tankstellen – wo er in diesen Tagen der rapiden Spritpreissteigerungen nicht weniger Kritisches zu hören bekommen dürfte wie am Gleis.

Drei gespendete Fahrräder will er für den guten Zweck versteigern lassen. Im Netz können begründete Vorschläge gemacht werden für potenzielle Empfänger des Erlöses. Einzige Bedingung: Sie müssen in seinem Wahlkreis engagiert sein, in Frankenthal, Bobenheim-Roxheim oder der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim also.