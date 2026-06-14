Was rockt die Erde? Die Besucher der neuen Sonderausstellung im Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim können das jetzt herausfinden. Am Sonntag, 21. Juni, eröffnet dort die Sonderausstellung „Rock it! – Eine Mitmachreise in die Welt der Steine“. Die Eröffnung beginnt um 11 Uhr im Forum des Museums mit dem Vortrag „Warum glitzert mein Stein? Von winzigen Körnern und besonderen Kristallen“ von Grit Benedix vom Naturhistorischen Museum Mainz. Daraufhin findet eine Einführung der Kuratorinnen in die Ausstellung statt, nach Wunsch bei einem „Glas kohlsaurem Rebsaft und einem Stück metamorphem Marmorkuchen“.

Die Mitmachausstellung für alle Altersstufen gibt unter anderem Einblicke in den ewigen Gesteinskreislauf und beschreibt die Vielfalt der Gesteinsentstehung. Das Motto „Mitmachen, staunen und begreifen“ zeigt die Idee der Ausstellung auf: Spielerisch etwas Neues zu lernen. Planmäßig kann die Sonderausstellung bis zum 7. Februar 2027 besucht werden.