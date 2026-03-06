Wer Markus Söder in Frankenthal erleben will, sollte sich auf Einlasskontrollen und Wartezeiten einstellen. Was zum Termin bekannt ist – und was Söder essen wird.

Vom Himmel der Bayern unter die Wolken Frankenthals: Wenn der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) am Donnerstag, 12. März, ins frühere linksrheinische Territorium des Königreichs Bayern reist, dann dürfte er sich sofort heimisch fühlen. Er wird ausgerechnet im Festzelt für die Frühlingswiesen auf dem Gelände der Gate 99 GmbH vor Publikum sprechen. Der Wahlkampftermin in Frankenthal soll dabei helfen, dass Christian Baldauf (CDU) zum fünften Mal nacheinander das Mandat für den rheinland-pfälzischen Landtag verteidigt.

Für die Pfalzwiesen-Veranstalter wird der Termin zu einer Art Generalprobe vor den Frühlingswiesen, die am 20. März starten. Genau dann, wenn der Wahlkampf in die heiße Phase geht, laufen auch die Vorbereitungen für die erstmaligen Frühlingswiesen am neuen Standort heiß.

Woche des Hauptaufbaus

Seit zwei Wochen sind bis zu acht Leute mit dem Aufbau des Zelts beschäftigt. „Die Hauptaufbauwoche liegt noch vor uns“, sagt Daniel Norkus, Creative Director von Gate 99, beim Termin mit der RHEINPFALZ auf dem Areal. Gemeint ist die Woche, in der auch Söder vorbeischaut. Bis dahin sind noch einige Punkte auf der Aufbauliste abzuhaken, damit es im Zelt gastlich wird.

„Die Bühne wird noch aufgebaut und es wird noch eine Küche eingebaut“, erzählt Kevin Kardol, Geschäftsführer von Gate 99. Kardols Unternehmen hat das Format Pfalzwiesen, das es früher auf dem Festplatz gab, vor gut zwei Jahren wiederbelebt. So erfolgreich, dass die Veranstalter nun erstmals besagte Frühlingswiesen auf die Beine stellen.

500 Besucher für Söder-Event erwartet

Das Zelt, durch das auch der bayerische Ministerpräsident schreiten wird, ist etwa zehn Meter kürzer im Vergleich zu den Pfalzwiesen im Herbst. Kardol und Norkus rechnen mit etwas weniger Publikum zur Frühjahrsausgabe. Im Oktober waren bis zu 1500 feiernde Gäste im Zelt.

Wenn Markus Söder kommt, „werden etwa 500 Leute erwartet“, sagt Kevin Kardol. Rund die Hälfte davon besteht aus geladenen Gästen, der Rest kommt einfach so vorbei. Zu Organisation und Ablauf können die Pfalzwiesen-Veranstalter aber keine Auskunft geben.

Hohe Nachfrage bei der CDU

„Wir werden hier überschwemmt mit Anmeldungen“, sagt Thomas Lehner, Geschäftsführer des CDU-Kreisverbands Frankenthal. Etwas mehr als 200 geladene Gäste, unter anderem aus CDU-nahen Kreisen, zählt Lehner für den 12. März. Man werde aufgrund der vielen Anfragen versuchen, die endgültige Zahl etwas zu erhöhen. Die Nachfrage sei außergewöhnlich hoch. Dass es nur rund 500 Leute werden, liege an den Sicherheitsauflagen, die es bei der Veranstaltung gibt.

Details zum Sicherheitskonzept sind vertraulich. Die Polizei teilt auf Anfrage mit, dass sie „zum Schutz der Veranstaltung in engem Austausch mit anderen zuständigen Sicherheitsbehörden und Verantwortlichen“ steht und „alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen“ trifft, um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten.

Taschenkontrollen vor Einlass

Dazu, wie viele Beamte im Einsatz sein werden, und welche Abstimmung es mit anderen involvierten Sicherheitsbehörden gibt, macht das Rheinpfalz-Präsidium keine Angaben. Bestätigt wird, dass die Polizeiinspektion Frankenthal den Einsatz leitet und personell durch das Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik unterstützt wird.

Einlass ist ab 16.30 Uhr, Beginn 18 Uhr. Für den Auftritt rechnet der Veranstalter mit anderthalb Stunden Programm. Im Bereich des Veranstaltungsgeländes kann es zu „geringen Verkehrsbeeinträchtigungen“ kommen. Die Polizei empfiehlt eine rechtzeitige Anreise, weil die Anzahl der Plätze begrenzt ist und es Taschenkontrollen geben wird.

CDU-Kreisverband: „Söder gilt als pünktlich“

Das empfiehlt auch Thomas Lehner. „Wenn das Zelt aus Sicherheitsgründen bei 550 Menschen zugemacht wird, dann ist auch zu“, sagt er. Wer zu spät kommt, kann Pech haben. Plus: „Söder gilt als pünktlich“, verrät Lehner. Bei den Taschenkontrollen gelten Regeln ähnlich denen am Flughafen. Parfümfläschchen oder Deo-Roller solle man besser daheim lassen, spitze Gegenstände sowieso.

Dass Christian Baldauf dem langjährigen Freund Söder seine Heimatstadt nicht näher zeigen kann – der Ministerpräsident wird nach dem Auftritt direkt die Heimreise antreten – liegt Lehner zufolge auch an der Sicherheit. „Da kann man nicht spontan einen Cappuccino trinken gehen.“

Brotzeit statt Schweinshaxe

Beim Kreisgeschäftsführer, der früher vergleichbare Wahlkampfauftritte mit Angela Merkel und Horst Seehofer organisiert hat, herrscht eine Mischung aus Vorfreude und Anspannung. „Ich freu’ mich darauf, aber es ist immer Adrenalin im Spiel“, sagt er. An dem Abend wird er vor allem im Hintergrund agieren.

Ähnlich erfahren ist Hans Wagner, der in Christian Baldaufs Büro als Veranstaltungsleiter arbeitet. „Das ist der einzige Besuch, den Söder in Rheinland-Pfalz macht“, sagt Wagner mit Blick auf die Freundschaft zwischen Baldauf und Söder. Laut Wagner gibt es derzeit keine Anhaltspunkte, dass es im Zusammenhang mit der Veranstaltung zu Störungen kommen könnte, „aber wir können es nicht ausschließen“.

Bleibt noch zu klären: Was bekommt Söder aufgetischt? Thomas Lehner verrät, dass die Schweinshaxe der Pfalzwiesen-Veranstalter ausgeschlagen wurde. „Es gibt eine Brotzeit auf den Tischen und seine Delegation bekommt ein kleines Paket für den Heimweg mit.“