Am Donnerstag beginnt die Fußball-WM, am Sonntag spielt Deutschland. In Frankenthal grassiert noch nicht das Fußball-Fieber, trotzdem gibt es Public Viewings.

Am Donnerstag beginnt die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada. WM-Stimmung? Fußballfieber? An jeder Ecke in Frankenthal ein Public Viewing, bei dem die Fußballfans mitfiebern können? Ganz so ist es nicht. Doch auch hier gibt es Möglichkeiten, um WM-Spiele gemeinsam zu schauen.

Beachbar im Gate99: „Trikot sitzt“

Aus Coco's Beachbar & Lounge im Gate99 in der Mahlastraße wird vermeldet: „Das Trikot sitzt, die Fan-Ausrüstung ist komplett und die Vorfreude steigt.“ Zwischen Palmen und Sand werden alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft übertragen. Hinzu kommen ausgewählte Begegnungen wie das Eröffnungsspiel am Donnerstag.

Mit der Partie Mexiko gegen Südafrika beginnt um 21 Uhr deutscher Zeit die Fußball-WM, die deutsche Elf steigt am Sonntag, 14. Juni, gegen Curacao ins Turnier ein. Anpfiff ist um 19 Uhr. Die beiden restlichen Gruppenspiele Deutschlands gegen die Elfenbeinküste (Samstag, 20. Juni) und Ecuador (Donnerstag, 25. Juni) beginnen jeweils erst 22 Uhr.

Noch sind die Stühle leer, ab Donnerstag soll in Coco's Beachbar & Lounge das Fußballfieber steigen. Foto: Schmidt/GATE99 GmbH/oho

LED-Leinwand mit 247 Zoll

Die Partien werden in der Beachbar auf einer LED-Leinwand übertragen. Die hat die Maße von fünfeinhalb auf drei Meter. Nach Angaben der Veranstalter entspricht das umgerechnet einer Diagonale von 247 Zoll. Der Eintritt ist frei.

In der Beachbar gab es bereits zur EM 2024 ein Public Viewing. Hunderte Besucher hätten damals die Spiele der deutschen Nationalmannschaft gemeinsam verfolgt und die Tore im Sand gefeiert, erinnert sich Kevin Kardol, Geschäftsführer des Gate99 und damit auch für die Beachbar verantwortlich: „Die Stimmung während der EM 2024 war für uns etwas ganz Besonderes.“ Viele Gäste hätten gefragt, ob es zur WM wieder ein Public Viewing geben wird. „Umso mehr freuen wir uns, dass wir nun erneut gemeinsam mit unseren Gästen mitfiebern können“, sagt Kardol.

Fußball-WM: Übertragung trotz Zeitverschiebung

Die EM fand allerdings in Deutschland statt und nicht am anderen Ende der Welt. Die Zeitverschiebung spielte keine Rolle. Und diesmal? Wegen des europäischen TV-Markts wurde für viele Spiele der Anpfiff vor Ort in die Mittagszeit gelegt. Dadurch können sie die europäischen Fernsehzuschauer am Abend schauen.

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Die Stadt Frankenthal hat für die Fußball-WM eine Allgemeinverfügung erlassen, die die öffentliche Übertragung von WM-Spielen im Freien für Anstoßzeiten zwischen 8 und 22 Uhr zulässt. Die Beachbar zeigt nur Partien, die spätestens um 22 Uhr deutscher Zeit angepfiffen werden. Spiele in den Nacht- und frühen Morgenstunden werden nicht übertragen.

Zum Vergleich: Bei der EM vor zwei Jahren waren die Anstoßzeiten für die deutschen Gruppenspiele ähnlich wie jetzt. Das Eröffnungsspiel gegen Schottland war um 21 Uhr, gegen Ungarn war der Anpfiff um 18 Uhr und gegen die Schweiz um 21 Uhr.

Gleis4: Förderverein wirft den Grill an

Während in der Beachbar unter freiem Himmel WM geschaut wird, läuft das Public Viewing im Gleis4 drinnen. In der Eisenbahnstraße setzen die Verantwortlichen darauf, dass man mit den Indoor-Übertragungen unabhängig vom Wetter ist. Im Kulturzentrum werden allerdings nur die Deutschland-Spiele übertragen.

Der Einlass ist jeweils eine Stunde vor Spielbeginn, der Eintritt ist auch hier frei, die Begegnungen werden auf einer großen Leinwand gezeigt. „Der Gleis4-Förderverein wird den Grill anschmeißen, zudem gibt es Getränke über unsere Bar“, teilt das Gleis4-Team auf Nachfrage der RHEINPFALZ mit. Gemeinsam mit anderen Fans, laut, emotional und mittendrin statt nur zu Hause auf der Couch, so wünscht man sich im Gleis4, dass das Public Viewing zum Treffpunkt für alle Fußballverrückten wird.

Beachbar Lambsheim: Größerer Fernseher

Im Gasthaus am See und in der Beachbar in Lambsheim können Fußball-Fans ebenfalls WM schauen. Allerdings nicht auf einer Leinwand, sondern auf größeren Fernsehern, wie Betreiber Srecko Marusic berichtet. An der Bar und auf der Terrasse des Gasthauses wird jeweils ein 75-Zoll-Fernseher stehen.

Angemacht werden die Begegnungen, für die sich die Besucher interessieren: Klar, die Deutschland-Spiele, aber zum Beispiel auch, wenn England in der nächsten Woche auf Kroatien trifft – alles, was das Fußballherz begehrt.

Fußball-WM zwischen Palmen: Das gibt’s auch in der Beachbar in Lambsheim. Archivfoto: Stefan Heimerl

Viele Lokale: Wenig Vorfreude auf Fußball-WM

Die beiden Beachbars und das Gleis4 sind die bekanntesten Locations in Frankenthal und der Umgebung, in denen es Liveübertragungen geben wird. So berichtet etwa Jeffrey Bauer von der Beachbar am Silbersee in Bobenheim-Roxheim: „Bei uns gibt es leider kein Public Viewing, da die Zeiten für uns am Silbersee nicht passen.“

Ähnlich sieht es in anderen Gastrobetrieben und Lokalen aus. Der Tenor, als die RHEINPFALZ in den vergangenen Tagen nachgefragt hat, ist oft: Die Anstoßzeiten machten es schwierig, von einer Vorfreude auf die WM sei bisher wenig zu spüren. Man wolle den Turnierverlauf abwarten. Wenn die Mannschaft von Julian Nagelsmann vielleicht doch überdurchschnittlich performen sollte und das Land mitreißt, könnte es dann doch noch ein Public Viewing geben. Aber Stand jetzt vielerorts nicht, also beispielsweise auch nicht im Strandbad, beim VfR Frankenthal oder im Brauhaus zur Post.