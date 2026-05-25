Regen, kühle Tage und steigende Kosten: Die Betreiber der Beachbars an den Seen hoffen jetzt auf den endgültigen Sommerstart.

Sonne satt an Pfingsten: Wenn an den ersten warmen Tagen Handtücher auf den Wiesen ausgebreitet werden, Eisbecher über die Theke wandern und die ersten Gäste mit Sonnenbrille am Wasser sitzen, beginnt rund um die Badeseen im Umland für viele die Sommersaison. Doch der Start verlief in diesem Jahr bislang alles andere als konstant. Niedrige Temperaturen, Regenphasen und erst spät einsetzende Hitzetage prägten den Saisonauftakt. Trotzdem blicken die Betreiber der Beachbars und Kioske an den Seen in Lambsheim und Bobenheim-Roxheim überwiegend positiv auf die ersten Wochen – auch wenn steigende Kosten und die Wetterabhängigkeit Herausforderungen bleiben.

Besonders früh dran war in diesem Jahr die Beachbar am Lambsheimer Weiher. Betreiber Srećko Marušić öffnete bereits Ende Februar, deutlich früher als viele andere. Für ihn ist das längst Tradition und Teil des Konzepts. „Wenn die ersten Sonnenstrahlen nach dem Winter rauskommen, sind wir da“, sagt er. Die frühe Öffnung sei inzwischen eine Art Markenzeichen geworden. „Die Leute wissen das seit Jahren. Das ist meine Stärke.“

Einige Neuerungen in der Saison

Und die Strategie scheint aufzugehen: Während der Mai wetterbedingt etwas schwächer ausfiel, seien März und April sehr gut gelaufen. Das wechselhafte Wetter sieht Marušić weniger kritisch. Für ihn geht es nicht ausschließlich um Badegäste. „Natürlich freuen wir uns, wenn Badebetrieb ist, aber die Leute kommen auch einfach so her und genießen das Urlaubsfeeling“, sagt er.

Die Beachbar versteht er nicht nur als Ort für Getränke oder Snacks, sondern als Treffpunkt mit besonderer Atmosphäre. Dazu kommen in dieser Saison einige Neuerungen. Geplant sind unter anderem Theateraufführungen. Außerdem sollen künftig zwei Roller für Camper bereitstehen, die beispielsweise zum Einkaufen genutzt werden können.

Marušić betont zugleich, dass er weiter auf sein bewährtes Angebot setzt und der Erfolg ihm Recht gebe. Besonders deutlich wird das beim Thema Veranstaltungen. Während vielerorts große Partys oder Technofestivals auf dem Programm stehen, zieht er für sich eine klare Grenze. „Ich weigere mich wie viele andere, Technopartys zu machen. Das hat für mich nichts mit Kultur zu tun“, sagt er. „Da bleibe ich knallhart.“ Schaden würde seine Haltung der Beachbar nicht, vielmehr wüssten die Leute, was sie dort erwarte.

„Steigende Kosten auf allen Ebenen“

Etwas zurückhaltender verlief der Start dagegen am Silbersee in Bobenheim-Roxheim. Betreiber Jeffrey Bauer beschreibt die ersten Wochen als wechselhaft, allerdings ohne große Sorgen hinsichtlich der Besucherzahlen. „Bislang lief die Saison sehr wechselhaft an. Allerdings startet jetzt mit den Hitzetagen erst die wirkliche Badesaison“, sagt Bauer. Größere Veränderungen oder neue Angebote gibt es dort in diesem Jahr nicht. „Wir bleiben unserem Konzept treu.“

Ganz ohne Herausforderungen läuft die Saison aber auch dort nicht an. Vor allem wirtschaftliche Entwicklungen beschäftigen die Betreiber zunehmend. „Sorgen machen uns natürlich die steigenden Kosten auf allen Ebenen, die wir so nicht an die Kunden weitergeben können und wollen“, erklärt Bauer. Energiepreise, Einkaufskosten und laufende Ausgaben steigen vielerorts, gleichzeitig sollen die Preise für Gäste möglichst stabil bleiben. Trotzdem blickt Bauer optimistisch auf die kommenden Monate: „Wir wünschen uns eine tolle Saison mit wenigen Regentagen, viel Sonnenschein und schönen Begegnungen am wunderschönen Silbersee.“

Auch am Nachtweideweiher in Bobenheim-Roxheim setzt man auf Kontinuität. Betreiber Michael Galambos startete traditionell am 1. Mai mit Beginn der offiziellen Badesaison. Bis Ende September ist die Beachbar täglich geöffnet, anschließend läuft der Betrieb wetterabhängig weiter. Der Saisonstart sei bislang ebenfalls stark vom Wetter geprägt gewesen. „Aufgrund des wechselhaften Wetters sind natürlich nur hartgesottene Badegäste aktiv“, erzählt Galambos. Spaziergänger und Radfahrer seien dagegen deutlich wetterunabhängiger. „Die lassen sich meist nicht abschrecken und werden selbstverständlich versorgt.“

Hoffnung auf einen starken Sommer

Ganz stillstehen soll die Entwicklung dennoch nicht. Geplant sind verschiedene Sommerveranstaltungen, darunter die zweite Auflage des italienischen Festes „Una Festa sui Prati“, ein Beachvolleyballturnier und ein Ibiza-Markt. „Herausforderungen gibt es als Selbstständiger immer“, sagt Galambos. Der entscheidende Faktor bleibe allerdings etwas, das niemand beeinflussen könne: das Wetter. Trotz aller Unsicherheiten überwiegt die Vorfreude auf die Saison. „Ich freue mich, dass es endlich wieder losgeht.“

Und so eint die Betreiber an den Seen trotz unterschiedlicher Konzepte und Voraussetzungen vor allem eine Hoffnung: Dass nach einem durchwachsenen Auftakt nun der Sommer endgültig ankommt – mit Sonne, vielen Besuchern und möglichst wenigen Regentagen.