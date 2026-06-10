Einige WM-Partien starten spät abends oder nachts. Wer sie im Freien schauen will, muss Auflagen beachten – teils ist dafür auch eine Ausnahmegenehmigung nötig.

Zwei der drei deutschen Gruppenspiele bei der Fußball-WM werden um 22 Uhr deutscher Zeit angepfiffen. Ein Spiel dauert 90 Minuten, hinzu kommen die neuen Trinkpausen, die Halbzeitpause und die Nachspielzeit. Damit fallen diese und zahlreiche andere Begegnungen der WM in die Zeit der gesetzlich vorgeschriebenen Nachtruhe. Die gilt in Deutschland von 22 Uhr am späten Abend bis 6 Uhr am Morgen.

Damit Fußballfans auch in Frankenthal Spiele gemeinsam verfolgen können und keine Ruhestörung begehen, hat die Stadt Frankenthal eine Allgemeinverfügung erlassen. Darin ist geregelt, dass WM-Spiele, die zwischen 8 und 22 Uhr beginnen, im Freien öffentlich übertragen werden dürfen. Ohne diese Regelung müssten Veranstalter und Gastronomiebetriebe für jedes Spiel eine Einzelgenehmigung beantragen.

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Bei Verlängerung darf’s auch etwas länger dauern

Aber keine Regel ohne verschiedene Nebenbestimmungen. Um die Interessen der Nachbarn zu wahren, ist es in Frankenthal nicht zulässig, zu trommeln, in die Fanfare zu stoßen oder Trillerpfeifen zu nutzen. Kurz gesagt: Alles, was viel Lärm macht, ist hier fehl am Platz. So müssen auch Lautsprecheranlagen laut Stadt „möglichst nachbarschaftsschonend betrieben werden“; außerdem muss unmittelbar nach Spielende die Beschallung eingestellt werden.

„Geringfügige Überschreitungen, etwa durch Verlängerungen oder Elfmeterschießen in der K.-o.-Phase, sind erlaubt“, informiert die Stadt. Spätestens um 24 Uhr ist es dann aber vorbei mit der Ausnahmeregelung. Dann herrscht Nachtruhe.

Nach 22 Uhr: Ausnahmegenehmigung beantragen

Für Begegnungen, die nach 22 Uhr angepfiffen werden, gilt die Allgemeinverfügung nicht. Wer in diesem Fall im Außenbereich ein Spiel übertragen möchte, braucht eine Ausnahmegenehmigung der zuständigen Immissionsschutzbehörde der Stadt. „Über entsprechende Anträge wird im Einzelfall entschieden“, teilt die Verwaltung mit. Gleich zu Beginn der WM finden einige Spiele nachts statt: Südkorea gegen Tschechien am Freitag (Anpfiff 4 Uhr), USA gegen Paraguay am Samstag (ab 3 Uhr) oder Brasilien gegen Marokko am Sonntag (Anstoß 0 Uhr).

Mit der Regelung setzt die Stadt die bundesrechtlichen Vorgaben zur Fußball-WM um und hält sich an die Empfehlungen des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität.

Kontakt

Für Nachfragen steht die Immissionsschutzbehörde der Stadt Frankenthal zur Verfügung. Ansprechpartner ist Patrick Schneider, zu erreichen unter der Telefonnummer 06233 89 205 oder per E-Mail an die Adresse buergerdiensteordnungundumwelt@frankenthal.de.