Am Wochenende ist die Cafeteria der Stadtklinik Frankenthal weiterhin geschlossen. An den beschränkten Öffnungszeiten dürfte sich so schnell nichts ändern.

Ursprünglich war vorgesehen, in der Stadtklinik-Cafeteria auch an Samstagen und Sonntagen ein gastronomisches Angebot zu machen und den Gästen gerade in der warmen Jahreszeit die Nutzung der neugestalteten Außenflächen zu ermöglichen. „Trotz intensiver Bemühungen konnte dieses Vorhaben bisher nicht umgesetzt werden“, berichtete der Kaufmännische Direktor Andor Toth im Krankenhausausschuss. Als Gründe nannte er die personellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen und die bislang erfolglose Suche nach einem dauerhaften Pächter für den Wochenendbetrieb.

Kreative und flexible Lösung gesucht

Die Stadtklinik will am Ball bleiben und ist gegenüber kreativen und flexiblen Konzepten aufgeschlossen. „Wir müssen kurzfristig praktikable Lösungen mit einer langfristigen Perspektive verbinden“, sagte in der Ausschusssitzung Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG). Es sei ihm ein Anliegen, die Cafeteria als Ort der Begegnung und des Innehaltens auch an Wochenenden zu öffnen.

Die umfassende Modernisierung des Haupthauses, die in den kommenden Jahren ansteht, biete eine gute Chance, auch den gastronomischen Bereich strukturell weiterzuentwickeln und ein besucherfreundliches Ambiente zu schaffen. Für eine pragmatische und zugleich attraktive Übergangslösung werden von der Klinikleitung temporäre Angebote externer Akteure – etwa mobile Café-, Snack- oder Foodtruck-Konzepte im Außenbereich – ins Spiel gebracht.