Frankenthal Bildergalerie: Impressionen vom Aufbau des Strohhutfests
Ob in der Wormser Straße, der Willy-Brandt-Anlage oder auf dem Rathausplatz: In der Innenstadt von Frankenthal schreiten am Mittwoch die Aufbauarbeiten für das Strohhutfest stetig voran.
Es wird an allen Ecken geschraubt und gehämmert. Von kleineren Regenschauern lässt sich niemand beirren. Hier und da wird auch schon die eine oder andere Weinschorle verkostet. Man muss ja sichergehen, dass ab Donnerstag nur das Beste in die Dubbegläser kommt.
Sehen Sie hier einige Impressionen vom Aufbau:
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Info
Das Frankenthaler Strohhutfest wird am Donnerstag, 4. Juni, 14 Uhr, auf dem Rathausplatz eröffnet, und dauert bis Sonntag, 7. Juni. Von Donnerstag bis Samstag geht das Strohhutfest jeweils von 11 bis 24 Uhr, am Sonntag von 10 bis 21 Uhr. Insgesamt gibt es sechs Bühnen, rund 50 Bands und Künstler sowie mehr als 100 Stände und Zelte.