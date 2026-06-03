Langsam, aber sicher nimmt das Frankenthaler Strohhutfest Gestalt an. Überall wachsen Stände, Bühnen und Sitzgarnituren aus dem Boden. So weit ist der Aufbau fortgeschritten.

Ob in der Wormser Straße, der Willy-Brandt-Anlage oder auf dem Rathausplatz: In der Innenstadt von Frankenthal schreiten am Mittwoch die Aufbauarbeiten für das Strohhutfest stetig voran.

Es wird an allen Ecken geschraubt und gehämmert. Von kleineren Regenschauern lässt sich niemand beirren. Hier und da wird auch schon die eine oder andere Weinschorle verkostet. Man muss ja sichergehen, dass ab Donnerstag nur das Beste in die Dubbegläser kommt.

Sehen Sie hier einige Impressionen vom Aufbau:

Die französische Flagge weht schon im Wind, aber Flammkuchen gibt es erst ab Donnerstag. Foto: Anna-Marie Müller Hier auf dem Rathausplatz steht die Hauptbühne – und hier wird am Donnerstag auch die neue Miss Strohhut vorgestellt. Die Vorfreude ist groß. Foto: Anna-Marie Müller Vor dem Wormser Tor winkt schon das Riesenrad. Foto: Anna-Marie Müller Zufahrtssperren sollen auf dem Strohhutfest für Sicherheit sorgen. Foto: Anna-Marie Müller Darf auf keinem Stadtfest fehlen: der Getränkestand. Im Hintergrund steht die Mexia-Bühne vor dem Speyerer Tor. Foto: Anna-Marie Müller Für viele Kinder und Jugendliche (und auch einige Erwachsene) ein Highlight auf dem Strohhutfest: der Autoscooter. Foto: Anna-Marie Müller Noch stehen nur Equipment-Kisten auf der Bühne – ab Donnerstag dann die Bands. Rund 50 Bands und Künstler sind für das Strohhutfest eingeplant. Foto: Anna-Marie Müller Was sich hier wohl verbirgt? Die kleinen Strohhutfestbesucher werden es am Donnerstag erfahren, wenn sie das Kinderstrohhutfest besuchen. Foto: Anna-Marie Müller Nur noch aufklappen, dann kann es losgehen! Foto: Anna-Marie Müller Foto 1 von 9

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Info

Das Frankenthaler Strohhutfest wird am Donnerstag, 4. Juni, 14 Uhr, auf dem Rathausplatz eröffnet, und dauert bis Sonntag, 7. Juni. Von Donnerstag bis Samstag geht das Strohhutfest jeweils von 11 bis 24 Uhr, am Sonntag von 10 bis 21 Uhr. Insgesamt gibt es sechs Bühnen, rund 50 Bands und Künstler sowie mehr als 100 Stände und Zelte.