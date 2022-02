Gemeinsam die Liebe feiern – dazu lädt Pfarrer Carsten Leinhäuser zum Valentinstag alle Verliebten und Paare nach Winnweiler in die Herz-Jesu-Kirche ein. Unter dem Motto #Liebegewinnt findet dann wieder ein besonderer Segensgottesdienst statt.

Liebe. Es sind nur fünf Buchstaben, aber zusammen ergeben sie ein bedeutsames Wort. Für Pfarrer Carsten Leinhäuser bedeutet Liebe, dass man mit Menschen durch ein unglaublich enges Band verbunden ist. „Menschen, die mir unendlich wertvoll sind, für die ich bereit bin, vieles zu geben.“ Und dabei macht es für ihn keinen Unterschied, wer diese anderen Menschen sind, wie er vor allem im vergangenen Jahr mit der Aktion #Liebegewinnt deutlich gemacht hat. Damals gab es einen bundesweiten Segenstag am 10. Mai, an dem alle Liebenden, gleich welchen Geschlechts, gesegnet wurden.

In Winnweiler hat schon 2020 am Valentinstag ein solcher Segnungsgottesdienst stattgefunden. Eingeladen sind auch dieses Jahr wieder „alle Verliebten und Paare, egal ob sie homo- oder heterosexuell sind, egal ob sie jung oder alt sind, egal ob sie verheiratet sind oder nicht“, sagt Leinhäuser. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es gilt die 3G-Regel. „Jeder kann einfach kommen, am Gottesdienst teilnehmen, mitfeiern und sich Gottes Segen schenken lassen.“

Was schätze ich an meinem Partner?

Dass wirklich jeder eingeladen ist, ist ein wichtiges Anliegen für Pfarrer Carsten Leinhäuser. Als im vergangenen Jahr von der Glaubenskongregation in Rom mitgeteilt wurde, dass homosexuelle Menschen in der katholischen Kirche keinen Segen erhalten dürfen, sprach er sich klar dagegen aus. Das Thema wurde gerade wieder aktuell, weil sich in einer Dokumentation 125 kirchliche Mitarbeiter als queer geoutet haben. „Ich kenne viele von denen, die sich geoutet haben“, erzählt Leinhäuser. „Ich war einfach nur sehr berührt und dankbar dafür, dass diese Menschen den Mut gefunden haben, sich zu outen.“ Er findet es wichtig, dass die Menschen zeigen, wie sehr sie in der und auch durch die Kirche verletzt wurden. „Ich glaube, die Kirche kommt nur dann theologisch weiter in ihrer Sexualmoral, wenn sie es einfach mal schafft, Menschen und deren Geschichte zuzuhören und in ein offenes Gespräch zu gehen.“

Auch deswegen veranstaltet er wieder den Segensgottesdienst in Winnweiler, in dem sich dann alles um die Beziehung der Paare dreht. „Wir schaffen Momente, in denen die Paare schauen können, wofür sie dankbar sind, was sie gemeinsam erreicht haben und welchen Weg sie zusammen gegangen sind.“ Was schätze ich an meinem Partner? Was liebe ich besonders an ihm oder an ihr? Das werden zentrale Fragen sein. Aber auch die andere Seite der Beziehung soll beleuchtet werden: „Wo gibt es Dinge, die unrund laufen, die knarzen, die rosten, die nicht gut sind?“ Der Segen am Ende soll dann zeigen, „dass Gott mit euch ist auf eurem Weg. Und zwar sowohl in den schwierigen Zeiten, als auch dann, wenn alles gut läuft. Er begleitet und unterstützt euch“.

Info

Der Segensgottesdienst #Liebegewinnt findet an Valentinstag, 14. Februar, um 19 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche in Winnweiler statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es gilt die 3G-Regel.