Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

125 Schwule, Lesben und Transpersonen in der katholischen Kirche wagen den Schritt in die Öffentlichkeit. Es sind Priester, Pastoralreferenten, Bistumsmitarbeiter und Religionslehrerinnen. Was der Speyerer Generalvikar zu deren Anliegen sagt.

Sie berichten von Selbstzweifeln, lebenslangem Versteckspiel, Zurückweisung und Ausgrenzung. Da ist das lesbische Paar, das sich erst nach 40 Jahren traute, zu heiraten. Zuvor verbargen die ehemalige Ordensfrau