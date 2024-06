Gut zwei Wochen nach dem Messerangriff auf dem Mannheimer Marktplatz, bei dem ein Afghane den Polizisten Rouven Laur im Umfeld eines Infostands der islamkritischen Organisation Pax Europa tödlich verletzt hat, sind die Hintergründe der Tat noch offen. Zur politischen Debatte über mögliche Konsequenzen hat Jörg Schmihing den baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobl (64, CDU) befragt.

Sie haben bei der Gedenkfeier in Mannheim am Montag nach der Tat den Moment erwähnt, als Sie die Nachricht vom Tod des jungen Polizeibeamten erreicht hat. Was haben Sie in diesem Augenblick gefühlt?

Das war wie ein Nadelstich mitten ins Herz. Zwei Tage lang haben wir gehofft, gebangt und gebetet. Aber Rouven Laur rang schon mit dem Tod – und sollte keine Chance mehr haben. Besonders bitter dabei ist: Er hat Menschen schützen wollen und musste diesen Einsatz mit dem Wertvollsten, was ein Mensch hat, bezahlen – dem eigenen Leben. Das hinterlässt uns alle tief traurig. Sein Tod trifft uns ins Mark. Einer von uns ist getötet worden.

Über den Tatverdächtigen ist bislang nicht viel bekannt: 25 Jahre alt, Afghane, mutmaßlich islamistisch motiviert. Das Video der Tat zeigt beispiellose Brutalität und Entschlossenheit. Ist das eine neue Qualität von Gewalt?

Leider müssen wir in den letzten Jahren eine zunehmende Verrohung in unserer Gesellschaft feststellen. Die Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten, gegen Rettungs- und Einsatzkräfte hat im vergangenen Jahr wieder einen neuen, traurigen Höhepunkt erreicht. Was oft vergessen wird: Polizistinnen und Polizisten halten diese Gesellschaft zusammen. Sie schützen uns, unsere Werte und unsere Demokratie. Sie schützen das Recht, dass jeder seine Meinung äußern darf – auch wenn sie noch so widersinnig erscheinen mag. Dieser Einsatz ist und darf keine Einbahnstraße sein.

Welche Rolle spielt Ihrer Ansicht nach das generell aufgeheizte politische Klima in unserem Land?

Rouven Laur ist nicht nur Opfer von purer Gewalt geworden. Er wurde, so deutet manches aktuell darauf hin, auch Opfer eines Islamisten. Die schreckliche Tat zeigt deshalb: Wir müssen die Bedrohung, die von islamistischem Terror ausgeht, weiterhin sehr ernstnehmen. Die Anschlagsgefahr ist so hoch wie seit Langem nicht mehr. Der islamistische Terrorismus ist eine Gefahr für die gesamte westliche Welt, für Deutschland und für Baden-Württemberg.