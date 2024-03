Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



An dem computergestützten System soll in Mannheim weiter gefeilt werden. Denn es hat noch Schwachstellen. Schuld daran ist auch die Corona-Zeit.

Waren vor noch nicht langer Zeit Themen wie Videoüberwachung im öffentlichen Raum hoch umstritten, scheint der Einsatz dieser Technik in Mannheim zur Normalität zu werden. Das Projekt der computergestützten Videoüberwachung von Kriminalitätsschwerpunkten in der Mannheimer Innenstadt geht bis zum Jahr 2026 in die Verlängerung.