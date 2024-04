Seit im Zweibrücker Schlachthof nicht mehr geschlachtet wird, herrscht dort tote Hose? Stimmt nicht. Zerlegt wird weiterhin. Verkauft auch – nicht nur Fleisch und Wurst. Sogar Dinge, die man in Zweibrücken sonst gar nicht in den Regalen der Einkaufsmärkte findet. Trotzdem geht mit dem Schlacht-Aus eine über 500 Jahre alte Tradition in Zweibrücken zu Ende.

In der Pirmasenser Klosterstraße gibt es seit Jahrzehnten ein Schwimmbad, das nur wenige Pirmasenser kennen. Das Lehrschwimmbecken der Nardinischule ist aber auch nur für einen kleinen Nutzerkreis geöffnet. Von dem wird es allerdings intensiv genutzt.

Sie ist stetig gewachsen und wird schon 15: Die Montessori-Grundschule im Pirmasenser Rheinberger könnte mehr Kinder aufnehmen. Doch bei 76 Schülern ist nun Schluss mit Wachstum. Die Schulleiterin erklärt, warum.

Er hat Polizisten beleidigt und einen Bekannten geschlagen. Jetzt muss ein polizeibekannter 21-Jähriger aus Zweibrücken ins Gefängnis.

Im Frühsommer, so lautete das Ziel, soll der Bürgerbus in Waldfischbach-Burgalben seinen Dienst aufnehmen. Daraus wird wohl nichts. Zum wiederholten Male torpedierte der Geiselberger Rat mit einer Entscheidung das Projekt.

Martinshöhe hat über 400.000 Euro Schulden gemacht, um seine laufenden Kosten zahlen zu können. Jetzt übernimmt das Land fast 350.000 Euro.

Vor fünf Jahren hat es gegen Noch-Amtsinhaber Kurt Dettweiler nicht geklappt, aber Anne Bauer (SPD) tritt noch einmal an, um Ortsvorsteherin von Mittelbach-Hengstbach zu werden. Ihr Gegenkandidat ist Aaron Holaus von der FWG.

Der Frühling ist da, und mit ihm die Vögel und andere Tiere, die Rückzugsmöglichkeiten brauchen. Dass Hecken, Sträucher und Bäume an den Rändern von Straßen und Wegen an manchen Stellen scheinbar gedanken- und rücksichtslos gerodet werden, ärgert Naturschützer. Es gibt aber Hoffnung. Willi Hack findet in seinem Kommentar: Selbst wenn einem die Tiere egal sein sollten: Ein sorgsamer Umgang mit Hecken und Bäumen ist auch für die Menschen von großem Nutzen.

Die SPD zieht mit dem Trulber Harald Hatzfeld als Spitzenkandidat in den Wahlkampf zum Verbandsgemeinderat Pirmasens-Land. Die Partei tritt mit dem Ziel an, stärkste Kraft zu werden.

Da die Haushaltspläne für die Jahre 2024 und 2025 der Stadt Dahn positive Ergebnisse aufzeigen, werden die Grundsteuern nicht erhöht. Auch in den Jahren 2022 und 2023 konnte die Stadt Überschüsse erwirtschaften. Geld fließt vor allem in die beiden Kitas.

Mit den Landgrafentagen auf dem Schloßplatz startet Pirmasens traditionell in die Freiluftsaison. Am ersten Aprilwochenende wird das Rad der Zeit in die Epoche des späten Rokokos zurückgedreht.