Mit viel Brimborium hat der neue McDonald’s am Zweibrücker Outlet am Samstag offiziell seinen Betrieb aufgenommen. Dabei gab es sogar Neuigkeiten vom benachbarten Karthaus.

Dem Wald geht es insgesamt schlecht, in unserer Region aber vergleichsweise gut. Das sagt Forstamtsleiter Florian Kemkes. Er hat uns erzählt, was ihm Sorgen bereitet. Und was ihm Hoffnung macht.

Auf alten Fotos sieht man es: Früher trugen die Leute noch Hut. Daran erinnert unser Sepp vom Hallplatz in seiner Kolumne.

Über zu wenig Richter haben die Gerichte in der Westpfalz nicht zu klagen. Trotzdem sorgen sie sich über Personalmangel in bestimmten Justizberufen. Und um die Demokratie.

Gutes Essen gehört zu einem Fest ebenso dazu wie Musik und kaltes Bier. Beim Schlabbeflicker-Festival konnten sich die Besucher nach Herzenslust über Exerzier-, Schloss- und Münzplatz schlemmen – hungrig musste niemand nach Hause gehen.

Apropos Schlabbeflicker-Festival: Mit einem Hüpfburg-Parcour, einem rappenden Oberbürgermeister und sogar einem Dinosaurier gab es viel zu sehen. Das ganze Festwochenende in Bildern gibt es hier.

Wer seinen Geschlechtseintrag beim Standesamt ändern will, kann das seit August viel leichter tun als bisher. Auch in Zweibrücken gibt es bereits Anfragen.

Kleinsteinhausen hat am Samstag Dorffest gefeiert. Bürgermeisterin Martina Wagner hat uns erzählt, was besonders gut ankam.

Wie wird Schmutzwasser eigentlich wieder trinkbar? Das weiß der junge Eppenbrunner Felix Rinke ganz genau. Der 23-Jährige ist der beste Absolvent der Abwassertechnik in Rheinland-Pfalz.