Der Förderkreis Dorfgemeinschaft sorgte am Samstag dafür, dass auf dem Festgelände neben dem Kleinsteinhauser Sportplatz und der Grillhütte im Scheuerwald wieder groß gefeiert werden konnte. Erneut hatten sich die Helfer mächtig ins Zeug gelegt, damit Groß und Klein auf ihre Kosten kommen. Mit einem Fassanstich und musikalischer Begleitung durch den Musikverein Schwarze Husaren und den Gemischten Chor begann am Nachmittag das Treiben. Für das leibliche Wohl sorgten die teilnehmenden Vereine. „Wir stimmen uns da immer im Vorfeld untereinander ab, was wir unseren Gästen so anbieten“, sagte Ortsbürgermeisterin Martina Wagner. Was immer sehr gut ankomme, seien die Flammkuchen der Feuerwehr, die Lachsbrötchen und der Wurstsalat der Landfrauen. Mit der Anzahl der Besucher zeigte sich Wagner zufrieden: „Ab nachmittags war das ein Kommen und Gehen. Was mich sehr gefreut hat, war, dass sich viele Neubürger am Fest beteiligt haben oder als Festbesucher mal vorbeigekommen sind.“ Der Erlös aus dem Fest werde nach einem bestimmten Schlüssel unter den Vereinen aufgeteilt.