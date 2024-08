Dem Wald geht es insgesamt schlecht, in unserer Region aber vergleichsweise gut. Das sagt Forstamtsleiter Florian Kemkes. Er hat uns erzählt, was ihm Sorgen bereitet. Und was ihm Hoffnung macht.

Beim Thema Waldsterben prägten in den 80er Jahren noch Wörter wie „Sauerer Regen“ oder „Ozonloch“ die Nachrichten. 40 Jahre später sind diese Begriffe in den Hintergrund