Hohe Temperaturen und langanhaltende Trockenheit im Sommer begünstigen Wald- und Vegetationsbrände. Feuerwehren und Forstämter in der Vorderpfalz bereiten sich auf den Ernstfall vor. Wo lauern die Gefahren, was sind die Herausforderungen bei der Brandbekämpfung, und was können Bürger tun?

Wo sind Gefahrenschwerpunkte?

Die Wälder in der Rheinebene sind durch Wege und Straßen gut erschlossen und gelten als Erholungsorte. Das hat auf der einen Seite den Vorteil,