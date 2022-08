Erfolgreich verlief der Testlauf mit einem Hubschrauber, der für die KABS normalerweise BTI-Granulat zur Bekämpfung der Stechmücken verstreut. Der Hubschrauber wurde mit einem Wassersack versehen und Pilot Wolfgang Folger nahm damit im Germersheimer Hafenbecken gekonnt mehrere Hundert Liter Wasser auf, um sie nahe der Führungsriege der Feuerwehren aus dem ganzen Landkreis wieder abzulassen. Mehrmals wiederholte Folger, der seit 1977 Hubschrauberpilot ist, am Donnerstagabend den Vorgang, um zu zeigen, was möglich ist. An mehreren Stellen ließ er das Wasser aus geringer Höhe ab. Nach und nach wurde eine größere Fläche „abgelöscht“. Eingesetzt werden soll der Löschhubschrauber bei Waldbränden, um den neuen Löschzug Vegetationsbrände des Katastrophenschutzes zu unterstützen. Durch die Trockenheit war der Löschzug in den vergangenen Wochen bereits mehrfach im Einsatz.