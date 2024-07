Toni Krüger (Grüne) und Claudia Klein (CDU) sollen an der Seite von Bürgermeister Patrick Fassott (SPD) in den kommenden Jahren die Geschicke in der Verbandsgemeinde Rheinauen lenken. Das ist Ergebnis von Verhandlungen zwischen CDU, SPD und Grüne.

CDU-Chef und Fraktionssprecher Lothar Ritthaler aus Otterstadt