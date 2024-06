Claudia Klein bleibt Ortsbürgermeisterin von Waldsee. Die CDU-Politikerin, die sich zur Wiederwahl gestellt hatte, erhielt nach der ersten Auszählung 81,1 Prozent der gültigen Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 64,5 Prozent. „Ich bin überglücklich“, sagte Klein am Wahlabend gegenüber der RHEINPFALZ. Auch wenn sie keinen Gegenkandidaten gehabt habe, erfülle sie das Ergebnis mit Stolz. Jetzt freue sie sich „auf fünf weitere arbeitsreiche Jahre“, sagte die 42-jährige Mutter von vier Kindern, die nach eigenen Worten in ihrer zweiten Amtszeit einiges vor hat. Gerade, was die Bereiche Kinderbetreuung und Bildung angehe. Die Betriebswirtschaftlerin nennt als Beispiele die fast abgeschlossene Sanierung der Grundschule und die bevorstehende Sanierung der Kita Kleine Heimat. Doch vorher werde noch ein wenig gefeiert und auf das gute Resultat angestoßen.

Zu denken gebe ihr jedoch bei all der Freude das starke Abschneiden der AfD, sagte Klein. Dagegen gebe es nach ihrer Auffassung nur ein Mittel: „Wir müssen gute Arbeit vor Ort leisten und die Menschen in der Sache überzeugen.“