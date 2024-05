Die Grünen in der Verbandsgemeinde Rheinauen gehen mit Toni Krüger als Spitzenkandidat in die anstehende Wahl für den Verbandsgemeinderat und wollen weiter Verantwortung übernehmen.

Die Partei hat in dem politischen Gremium fünf Sitze, arbeitet mit der SPD und der FWG VG Rheinauen zusammen und stellt mit Krüger den Ersten Beigeordneten. Er ist in der Verwaltung für den Geschäftsbereich Soziales, Bildung und Integration sowie Umwelt, Energie und Klimaschutz zuständig. „Gerade mit Blick auf die nachfolgenden Generationen ist es wichtig, dass wir weiter die Zukunftsthemen wie den Klimaschutz, die Klimaanpassung, aber auch Themen im sozialen Bereich voranbringen, gerade in den Kommunen, wo es unmittelbar bei den Menschen ankommt. Dies gelingt am besten im Konsens mit den Menschen und den demokratischen politischen Kräften, gerade jetzt in Zeiten, in denen die Herausforderungen sehr groß sind. Dafür will ich mich weiter engagiert einbringen“, wird Krüger in der Mitteilung zitiert.

Maurice Kuhn, Kreis- und Fraktionsvorsitzender der Grünen im Rhein-Pfalz-Kreis und Kandidat für den Verbandsgemeinderat aus Altrip, ergänzt: „In den letzten Jahren haben wir Grüne in der Verbandsgemeinde mit Toni Krüger als Ersten Beigeordneten gezeigt, dass wir gut und verlässlich die aktuellen Herausforderungen anpacken können, insbesondere beim Klimaschutz und der Aufnahme und Integration von Geflüchteten.“

Die Liste

1. Toni Krüger (Altrip), 2. Anette Winter (Neuhofen), 3. Armin Raquet (Waldsee), 4. Eckhard Sans (Otterstadt), 5. Maurice Kuhn(A), 6. Hans-Ewald Bickelmann-Frey (N), 7. Helmut Klauß (W), 8. Alfred Brechensbauer (O), 9. Dieter Neugebauer (A), 10. Lutz Dreyer (N), 11. Kim Schröder (W), 12. Michaela Urban (O), 13. Imke Krüger (A), 14. Dorothea Baur (W), 15. Simone Knoll (O), 16. Janine Schneider (A), 17. Cornelia Gärtner (W), 18. Martin Digel (O), 19. Jürgen Noe (W), 20. Harald Endres (O), 21. Mario Gärtner (W), 22. Nico Urban (O), 23. Andreas Urban (O).