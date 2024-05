Blick ins Archiv: „Tatmotiv Eifersucht? – 23-Jährige nach Stichen in den Hals im Badezimmer verblutet – Säugling erstickte“, titelte die RHEINPFALZ in ihrer Ausgabe vom 9. November 1976. Als Tatverdächtiger wurde der Ehemann und Kindsvater bundesweit gesucht. Was war geschehen?

Bei seinem Obst und Gemüse hat das Unternehmen Wasgau einen hohen Anspruch. Jetzt holte sich der Einkaufsmarkt auf der Husterhöhe bei einem Wettbewerb eine Premium-Auszeichnung. Zudem erwartet die Kundschaft Neuerungen in zwei Märkten.

Die Pizzeria „Da Giovanni“ in der Rodalber Straße ist geschlossen. Das ist wohl der Grund.

Die beiden Weltreisenden auf Fahrrädern, Lukas Bion und Lotta Schaefer, sind nach 15 Monaten wieder zurück in Vinningen. Wirklich angekommen sind die zwei Abenteurer indes noch nicht.

Nicht zum ersten Mal erwischte der Hägar-Club Schindhard für sein mittlerweile schon legendäres Kubb-Turnier Bilderbuchwetter. Am Samstag pilgerten 500 Spieler und 200 Besucher zum FC-Sportplatz.

Fast eine Million Euro wird der Kreis Südwestpfalz für einen Lastwagen für den Brand- und Katastrophenschutz ausgeben.

Es geht schon Monate rund im Dorf. Immer wieder werden illegal und unsachgemäß wilde Müllablagerungen an Kleider- und Altglas-Containern festgestellt. Der Bürgermeister will mit Überwachung reagieren. Und dabei auf den Datenschutz pfeifen.

Die Sternwarte an Zweibrückens Hochschule war am Freitag Thema in der ARD-Quizsendung „Wer weiß denn sowas“ mit Kai Pflaume und vier bekannten Schauspielern und Showmastern. Hätten Sie es gewusst?

Rechtsextremisten sollen Demonstranten für Demokratie in Zweibrücken mit Hakenkreuz-Symbolen provoziert haben. Einer von ihnen muss nun vor Gericht.

In der früheren Kaufhalle in Zweibrücken soll eine moderne Bücherei entstehen. Um die Idee umsetzen zu können, möchte die Stadt das Gebäude übernehmen.

Speerwerferin Christin Hussong war mit ihrem Saisonauftakt zufrieden, die Herschbergerin knackte gleich die Norm für die EM in Rom. Warum bei all dem in der Olympia-Saison immer auch „ein wenig Kopfkino“ mitspielt.