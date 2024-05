Die Sternwarte an Zweibrückens Hochschule war am Freitag Thema in der ARD-Quizsendung „Wer weiß denn sowas“ mit Kai Pflaume und vier bekannten Schauspielern und Showmastern.

„Warum ist die Volkssternwarte im rheinland-pfälzischen Zweibrücken bei Filmfans beliebt“, wollte Moderator Kai Pflaume von Bernhard Hoëcker und Désirée Nosbusch wissen, und er gab drei Antwortmöglichkeiten: „A: Jodie Foster wohnte dort vor dem Dreh von ,Contact’ wochenlang“, „B: Ein Professor bemalte sie mit Studenten als R2D2 aus ,Star Wars’“ und „C: Im Inneren befindet sich Dumbledores Büro aus ,Harry Potter’“.

„Oh nein! Wirklich? In Zweibrücken?“, fragte Schauspielerin Désirée Nosbusch, als die Frage gestellt war. Sie wuchs 130 Kilometer von Zweibrücken entfernt auf, in Esch-sur-Alzette in Luxemburg, und sie war im September 2023 zu Gast auf der Buchmesse Hombuch in Homburg. Anders als Kai Pflaume und der Sprecher der Auflösung betonte sie den Stadtnamen auch so, wie es die Zweibrücker tun: Auf der ersten Silbe und nicht auf der zweiten. Übrigens kommt auch Comedian Bernhard Hoëcker aus der Nähe: Er wurde in Neustadt an der Weinstraße geboren, war früher mit seinen Eltern öfter auf der Kneispermühle im Wallhalbtal, die er immer noch ab und zu besucht, und er hatte bereits in der Zweibrücker Festhalle einen Auftritt. Die beiden anderen Kandidaten – Schauspielerin Annette Frier und Moderator Elton – kommen dagegen aus Köln und Berlin.

„Star Wars“, „Harry Potter“ und Jodie Foster

Hoëcker und Nosbusch entschieden sich am Ende für die richtige Antwort B – „Star Wars“–, aber erst, nachdem sie überlegt und die beiden anderen Antworten ausgeschlossen hatten. Das Bemalen könne sie sich am ehesten vorstellen, sagte Nosbusch und ergänzte zu Antwort A leicht lachend, dass Jodie Foster „sehr gerne und sehr lange und sehr genau für ihre Filme“ recherchiere – „aber das die jetzt so lange in Zweibrücken gelebt hat ...“. Dass Albus Dumbledore, der Schulleiter der Zaubererschule Hogwarts, sein Büro in der Sternwarte hat, konnten sie sich nicht vorstellen: „Hast du jemals gehört, dass ,Harry Potter’ in Zweibrücken gedreht wurde?“, fragte Désirée Nosbusch ungläubig. „Wir nehmen B, bevor wir wahnsinnig werden“, sagte Hoëcker nach einer Minute Überlegen und Diskutieren.

Die Sternwarte wurde 2018 wie R2D2 bemalt. Archivfoto: Moschel

Die beiden erfuhren umgehend, dass sie richtig lagen, und die Zuschauer bekamen in einem Einspieler ein Luftbild von Zweibrücken und ein wenig von der Hochschule zu sehen. Der durch seine Star-Trek-Vorlesungen bekannte Informatikprofessor Hubert Zitt, der die Idee hatte und die Sternwarte im Sommer 2018 bemalen ließ, wurde mit Namen genannt und war im Bild zu sehen. Erwähnt wurde auch, dass die Sternwarte 2002 erbaut wurde – wodurch Antwort A ausschied, da „Contact“ mit Jodie Foster aus dem Jahr 1997 stammt.

Auch R2D2s Freund Luke Skywalker kennt die Sternwarte

Dass Filmfans auf die Sternwarte aufmerksam wurden, hat auch damit zu tun, dass Schauspieler Mark Hamill 2019 auf Twitter ein Foto der bemalten Sternwarte postete. Mark Hamill ist vor allem für seine Rolle als Luke Skywalker bekannt, eine der Hauptfiguren in der Star-Wars-Reihe. Der Droide R2D2, an den die Sternwarte erinnert, ist ein treuer Begleiter von Luke Skywalker. Auch im Kinderkanal Kika war die Sternwarte schon einmal Thema.

Informatikprofessor Hubert Zitt vor der Sternwarte. Archivfoto: Moschel

Die Quizsendung „Wer weiß denn sowas?“ kommt täglich um 18 Uhr im Vorabendprogramm der ARD. Die Folge am Freitag war die letzte vor der Sommerpause. Das Quiz läuft seit 2015. Laut ARD ist die zehnte Staffel „so beliebt wie nie zuvor“: Der Marktanteil von 19,6 Prozent übertreffe den Höchstwert von 19 Prozent im Jahr 2023. Jeden Tag schauten durchschnittlich 3,3 Millionen Menschen zu. Wer sich die Folge vom Freitag anschauen möchte, findet sie noch bis 10. Juni in der ARD-Mediathek.