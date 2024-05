Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die 30-Jährige war mit ihrem Saisonauftakt zufrieden, die Herschbergerin knackte gleich die Norm für die EM in Rom. Warum bei all dem in der Olympia-Saison immer auch „ein wenig Kopfkino“ mitspielt.

Die 59,43 Meter, die der 600 Gramm schwere Speer aus dem rechten Arm von Christin Hussong gleich im ersten Versuch zurücklegte, stehen erst mal – als Eintrittskarte für die Europameisterschaften