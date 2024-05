Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Tatmotiv Eifersucht? – 23-Jährige nach Stichen in den Hals im Badezimmer verblutet – Säugling erstickte“, titelte die RHEINPFALZ in ihrer Ausgabe vom 9. November 1976. Als Tatverdächtiger wurde der Ehemann und Kindsvater bundesweit gesucht. Was war geschehen?

Die Mutter fand die Leiche ihrer Tochter und des Säuglings in der Wohnung des Ehepaares. Mehrere Tage hatte sie nichts von der jungen Frau gehört, auch die Schwester hatte zweimal