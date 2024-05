„Essen und Ambiente wie in Italien! Giovanni ist Kult und muss man erlebt haben!“ „Unser absoluter Lieblingsitaliener und für uns der beste Giovanni der Welt.“ Oder auch „Im Da Giovanni wird nach altbewährter Methode leckere Pizza direkt aus dem Holzofen zubereitet“ – so kommentierten im Internet zahlreiche Besucher des Restaurants Da Giovanni in der Rodalber Straße (am Käthe Dassler-Kreisel) ihren Besuch bei der Betreiberfamilie Heike und Giovanni Micillo. Ruft man aktuell die Homepage des Restaurants auf, findet man den Hinweis „Dauerhaft geschlossen.“

In der Tat ist die Gaststätte seit einiger Zeit geschlossen. Ob der Mietvertrag ausgelaufen ist, ob aus Altersgründen: Nichts Genaues weiß man nicht, wie es im Volksmund heißt. Nachfragen ist derzeit nicht möglich, weil die Familie auf dem Weg nach Neapel sei oder dort bereits angekommen ist, wie aus zuverlässiger Quelle zu erfahren war. Zumindest das Alter scheint ein Grund zu sein, dass sich das Ehepaar in den Ruhestand zurückzieht, und auch später in Neapel seinen Lebensabend verbringen will. Zuvor aber soll in Pirmasens alles Nötige geregelt werden. Zudem wolle Giovanni seinem Sohn bei der Suche nach einem Restaurant helfen.

Erster Gastronom im Rheinberger

Micillo, inzwischen 69 Jahre alt, ist vielen Pirmasensern noch aus der Zeit gut bekannt, als er am Exerzierplatz das Restaurant „Da Giovanni“ führte. Außerdem betrieb er zehn Jahre sein Speiselokal unter gleichem Namen in der Rodalber Hauptstraße und erfreute sich nach wie vor vieler Stammgäste aus Pirmasens. Zum 1. Juli 2008 zog Giovanni Micillo als erster Gastronom in den Rheinberger ein und mietete die Gaststätte im Untergeschoß mit 100 Sitzplätzen plus Außenterrasse. Der Mietvertrag lief zunächst für fünf Jahre. Damals freute sich Rheinberger-Investor Emil Schweitzer darüber, „dass wir die Gastronomie-Frage jetzt geklärt haben“. Das Restaurant sei nicht nur wichtig für die Besucher des Mitmach-Museums Dynamikum, es gelte zugleich als wesentlicher Mosaikstein der gesamten Revitalisierung des Rheinberger-Komplexes, hieß es damals.

Die Freude währte allerdings nicht lange, dann kam die Ernüchterung. Micillo gab nach einiger Zeit das Lokal im Rheinberger auf. Als Grund nannte er unter anderem die zu hohen Mieten. Seit Ende 2010 betrieb er dann das „Da Giovanni“ in der Rodalber Straße.