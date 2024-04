Während andernorts im Land gerade hebammengeführte Kreißsäle eingerichtet werden, sind es nächsten Monat bereits acht Jahre, dass das Pirmasenser Krankenhaus gemeinsam mit dem Hebammenhaus dieses Konzept mit Leben füllt.

Patrick Wiedemann ist Spezialist für das Fahrtechniktraining mit Mountainbike und E-Mountainbike. Er erklärt, worauf es ankommt, um sicher und mit viel Spaß unterwegs zu sein.

1976 ging Autoteile Felder in Pirmasens an den Start. Sitz des Unternehmens ist die Winzler Straße. An seinen vier Standorten beschäftigt es 45 Mitarbeiter. Und es setzt auf ein klassisches Geschäftsmodell.

Die Gewerkschaft Verdi hat am Montag Busdepots der Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft blockiert. Es gab Ausfälle und Verspätungen.

Informatik und Systemtechnik – laaangweilig? Von wegen! Die Zweibrücker Hochschule zeigt am Samstag, was sich mit Bier, Hotdogs und Modelleisenbahnen so alles anstellen lässt.

Die langen Regenphasen Anfang dieses Jahres waren zwar gut für die Natur, machen aber den Bauern das Leben schwer. Eine Umfrage bei Landwirten in der Region zeigt, dass die Probleme vielfältig sind.

Die SPD-Fraktion im Stadtrat fordert eine Senkung der Müllgebühren und hat für die kommende Stadtratssitzung einen entsprechenden Antrag gestellt. In anderen Kommunen sei dies nach gesunkenen Kosten für die Müllverbrennung auch möglich, begründen die Sozialdemokraten.

Das Portemonnaie ist keine Milchkanne und kein Teppichklopfer findet unser Autor Wolfgang Ohler. In seiner Kolumne geht es darum, ob der Geldbeutel bald ausgedient hat, weil nicht mehr mit Münzen, sondern nur noch mit Karte gezahlt wird.

Der Frühling ist da, die Eiszeit hat begonnen. Was ist ihr Lieblingseis, gibt es Rituale, und was sagen die Leute zu den Eispreisen? Wir haben ein paar Zweibrücker gefragt.

Am Sonntag sollte der Käshofer Ortsbürgermeister Egon Gilbert für seine Verdienste geehrt werden. Dazu kam es nicht. Gilbert starb im Alter von 75 Jahren. Ein Nachruf auf einen, der zupacken konnte. Erneut investiert der Dahner Hotelier Alois Ruppert Millionen. Diesmal aber nicht in sein Hotel. Er hat der RHEINPFALZ erzählt, was er vorhat und warum er sich bald zurückzieht.