Die Gewerkschaft Verdi hat am Montag Busdepots der Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft blockiert. Es gab Ausfälle und Verspätungen. Der Verkehr läuft jetzt wieder normal.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Fahrer privater Busgesellschaften in dieser Woche zum Streik aufgerufen. Am Montag kam es deshalb bei der Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft bis zum frühen Nachmittag zum Ausfall von Fahrten und zu Verspätungen. Grund war, dass die Depots blockiert wurden und die Fahrer nicht vom Hof kamen. Diese Blockaden, die gegen 4 Uhr begannen, wurden zum Teil bis 13 Uhr aufrecht erhalten. Betroffen waren in der Südwestpfalz fast alle Überland-Linien und Verbindungen in die Städte. „Sukzessive wurden verschiedene Standorte bis nach Landau blockiert. Zwischen 11 und 13.30 Uhr wurden sie nach und nach wieder freigegeben. Es hat dann noch etwas gedauert, bis die Fahrer zum Dienst erschienen sind“, sagte QNV-Betriebsleiter Jan Demand.

Wie Demand erklärte, würden die Fahrer der QNV nach dem geltenden Manteltarif für Beschäftigte im privaten Omnibusgewerbe bezahlt. Es seien nur wenige Fahrer gewerkschaftlich organisiert. „In der Regel folgen unsere Fahrer den Streikaufrufen nicht“, sagte Demand. Deshalb gab es während des zweiwöchigen Streiks im März fast keine Ausfälle. Die meisten Mitarbeiter der QNV-Verwaltung hätten zudem einen Busführerschein und könnten einspringen.

Ob es in den nächsten Tagen Busausfälle gibt, konnte Demand nicht beantworten. „Die streikenden Busfahrer sind nicht verpflichtet, uns das mitzuteilen“, sagte er. Demand rät, sich vor Fahrtantritt über die My-VRN-App oder die App der Deutschen Bahn über die Busverbindung zu informieren. „Wir liefern Echtzeitdaten an den Verkehrsverbund“, sagte er, Auch auf der Homepage der QNV werde aktuell informiert.