Erneut investiert der Dahner Hotelier Alois Ruppert Millionen. Diesmal aber nicht in sein Hotel. Er hat uns erzählt, was er vorhat und warum er sich bald zurückzieht.

Der Dahner Hotelier Alois Ruppert ist weiter auf Expansionskurs. Am Hotel-Standort in der Hasenbergstraße plant er aktuell nichts Konkretes. Weiter in Richtung Zentrum laufen jedoch Bauarbeiten für