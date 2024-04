Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

1976 ging Autoteile Felder in Pirmasens an den Start. Sitz des Unternehmens ist die Winzler Straße. An seinen vier Standorten beschäftigt es 45 Mitarbeiter.

Mit Tim Felder (39) ist schon 2012 die nächste Generation ins Unternehmen eingestiegen. Der studierte Wirtschaftsinformatiker leitet heute die Geschicke des Pirmasenser Unternehmens, das unter Kurt