Auf der Sickinger Höhe führte damals kaum ein Weg an Egon Gilbert vorbei. Am 1. Januar 1968 war der am 15. Dezember 1949 Geborene in die freiwillige Käshofer Feuerwehr eingetreten. Gilbert war kein Mann der großen Worte, aber einer, der offen, ehrlich und herzlich war. Und einer, der zupacken konnte. Zehn Jahre lang war Gilbert Wehrführer in Käshofen. In der Verbandsgemeindewehr brachte er es bis zum stellvertretenden Wehrleiter. Es haben nur zwei Wochen gefehlt, dann hätte er 45 Dienstjahre als Feuerwehrmann vollgemacht. So waren es am 15. Dezember 2021 „nur“ 44 Jahre. Aber aus Altersgründen war damals Schluss.

Den Dienst an seinem Dorf erfüllte er da längst auch an anderer Stelle. 20 Jahre saß er im Gemeinderat. 2015 wurde er für vier Jahre Beigeordneter an der Seite von Klaus Martin Weber. 2019 wurde Gilbert erneut „Feuerwehrmann“. Aber auf politischer Ebene. Er kandidierte neben Klaus-Dieter Köhler als Ortsbürgermeister – und gewann. Kurios: Köhler und Gilbert waren Nachbarn und Freunde. Sie sind es geblieben.

Überraschender Förderantrag

Eine von Gilberts Hauptsorgen galt dem renovierungsbedürftigen Dorfgemeinschaftshaus. „Das ist ein Brocken, über den wir in den nächsten Jahren entscheiden müssen“, hatte er vor seiner Wahl zum Ortsbürgermeister angekündigt. Den Brocken zu bewältigen, blieb Gilberts Ziel – obwohl er im vergangenen Sommer schwer erkrankte. Niemand wäre Gilbert böse gewesen, wenn er nun vom politischen Parkett Abstand genommen hätte. Aber nein. Er hätte die Causa „Dorfgemeinschaftshaus“ sogar gerne während einer zweiten Amtszeit zu einem guten Ende gebracht.

Wie wichtig Gilbert das Dorfgemeinschaftshaus war, bekamen die Käshofer Ratsmitglieder bis ins neue Jahr zu spüren. Sein Freund Köhler, an Gilberts Seite Beigeordneter, vertritt ihn seit Monaten in Bürgermeisterangelegenheiten. Niemand wusste, dass für die notwendigen Fluchtwegearbeiten ein Förderantrag gestellt war – mit positiver Antwort, weil im Vorjahr Vorarbeiten für den Bau einer Außentreppe an der Altenstube begonnen wurden. Wann und wie diese erledigt wurden, weiß niemand so richtig. Man kann es nur ahnen. Gilbert war jedenfalls nicht nur Feuerwehrmann, sondern auch Baggerfahrer. Irgendwann wird er auch hier zugepackt haben. Sicher nicht mehr alleine.

Ehrung nicht mehr möglich

Am Sonntag wollte Verbandsgemeindebürgermeister Björn Bernhard Egon Gilbert für alles, was er für Käshofen und die Verbandsgemeinde tat, ehren. Doch an diesem Tag verstarb Gilbert im Alter von 75 Jahren. „Ich hätte es gerne gehabt, dass er diese Ehrung noch mitbekommt“, sagt Bernhard, selbst Feuerwehrmann, über seinen verstorbenen Kameraden. Es wäre die letzte von vielen Ehrungen gewesen.