Das Portemonnaie ist keine Milchkanne und kein Teppichklopfer findet unser Autor Wolfgang Ohler. In seiner Kolumne geht es darum, ob der Geldbeutel bald ausgedient hat, weil nicht mehr mit Münzen, sondern nur noch mit Karte gezahlt wird.

Stelle eich vor, die wolle es Bargeld abschaffe, bestimmt hann sich des die Knallköpp in Brüssel ausgedenkt. Er war mol widder außer sich, de Paul, un hat vor Uffreeschung sei Feierowendschöppche veschlabbert. Ei, solle mer jetzat alles mit de Kreditkaad bezahle, ah es Eis im Tüttche un die Brötcher beim Bäcker un es Bier uff’m Johrmarkt! Jetzat mol langsam, Paul, des sinn bloß so Hirngeschbinsde vun denne Banker, die sowieso in große Banknode denke.

Die Minz is doch prakdisch e Kuldurguud un aus unserm Lewe net wegsedenke. Do bin ich mer net so sicher, hat de Bruno, unser Wert, gemennt. Vor e paar Johr hann se doch schließlich schunn de 500-Euro-Schein abgeschafft. Unn wann’s kee Bargeld meh gebt, sonnern boß noch Guthabe uff de Sparkass, dann hann die Banke die gesamt Kontroll iwwer uns, un des wolle die Brieder doch. Aller, sie wolle halt die Geldwäsch un de Steuerbetruch bekämpfe, awwer des werd sich net dorchsetze losse, dass mer nix meh in unserm Geldbeidel hann.

De Paul hat sich noch lang net beruhischt. Des Bargeld, hann se in de Zeidung geschribb,wär nimmie zeitgemäß un sollt in die Klamoddekischd, so wie die Milchkann, de Debbischklobber un die Wärmflasch. Ei, des kammer doch net vegleiche! Un ich vemiss die Milchkann noch immer. Wissener denn noch, was unser erschder Geldbeidel war, ihr zwee Suffköpp?

Mir hann iwwerleet, de Bruno un ich, un do is mer’s ingefall. Ei jo, Paul, es erschde Portmonnai war des Däschelche zwische de Hossedrächer vun unsre Ledderhosse. Vorne druff e geschdickdes Edelweiß un e Reißverschluss zum Zumache, demit die Grosche net rausfalle, wammer Borzelbaam schlaan. Genau, hat de Paul gestrahlt, un grad groß genunk, dass unser Kerwegeld enin gebasst hat. Ei, solle die Lauser jetzat ihr Kreditkaad nin steck?

Mol langsam, Paul, wer hat dann heit noch korze Ledderhosse an! Die Lauser zahle inzwische all schunn mit ihrm Handy, die brauche kee Geldbeidel meh. Un die hann ah kee Spardos wie mir frieher, in die mer die Grosche ninsteckt. Mir hann domols jo gaanet gewisst, was e Girokondo is, un Kreditkaade hat’s noch net gebb. Schunn e Geldschein war fer uns e Vemösche. Ich weeß noch guud, wie ich mei Vadder gefroot hab, was in meiner Sparbichs des Loch neewe’m Münzschlitz bedeide soll. Ei des is fer die Geldscheine, hat er gemennt. Ich hab geglabt, er nemmt mich uff de Arm: e Geldschein in de Spardos!

Ei des isses doch, hat de Bruno gesaat, nur mit de Minz lernt mer doch es Spare un de Wert vum Geld: Wer de Grosche net ehrt, is de Euro net wert. Un des saa ich eich glei: Dojinn bei mir werd bar bezahlt, ganz egal was die Knallköpp in Brüssel beschließe.