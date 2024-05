Die denkmalgeschützte Weiße Kaserne oberhalb des Zweibrücker Bahneinschnitts gilt als Schmuckstück und als Sorgenkind. Jetzt gibt es eine neue Idee – und damit verbunden eine große Hoffnung.

Während andernorts viel darüber diskutiert wurde, hat die Pirmasenser Stadtverwaltung kurzerhand gehandelt und bietet als eine der ersten in Deutschland die Bezahlkarte für Flüchtlinge an. Die ersten „Socialcards“ wurden am Mittwoch an ankommende Flüchtlinge verteilt.

Im Verfahren gegen einen 29-Jährigen, der einer jungen Frau und ihrem 17-monatigen Sohn auf offener Straße im Landkreis Säure ins Gesicht geschüttet haben soll, gab es am Mittwoch eine Überraschung. Der Angeklagte, der bisher geschwiegen hatte, machte über einen Dolmetscher doch Angaben. Und nannte einen angeblichen Täter.

Aus Wut soll ein 37-Jähriger in Zweibrücken-Bubenhausen seine Ehefrau umgebracht haben. Jetzt hat der Mann vor Gericht ausgesagt, auf den der Angeklagte eifersüchtig gewesen sein soll.

Am Sonntag, 2. Juni, feiert Zweibrücken seinen Kindertag, diesmal verknüpft mit einem Mittelaltermarkt auf Herzog- und Goetheplatz ab Samstag.

Nachhaltigkeit umfasst nicht nur den Umweltschutz. In der vor drei Jahren beschlossenen Nachhaltigkeitsstrategie für Pirmasens nimmt auch der Punkt „Eine Stadt für alle“ eine hohe Priorität ein. Dazu passt die Spende von Mobiliar und Einrichtungsgegenständen der Kaiserslauterer Ikea-Filiale. Es soll nicht die letzte sein.

Was eine gute Bekannte von RHEINPFALZ-Redakteur Thomas Büffel zu Mittelaltermärkten zu sagen hat, kann der humoristischen Kolumne „Ich sag’s mal so“ entnommen werden.

In Hornbach hat die Hochwasserflut kurz vor Pfingsten zwei Betriebe hart getroffen, die für die wirtschaftliche Entwicklung des grenznahen Städtchens von entscheidender Bedeutung sind. Ist man bei Rotary noch recht guten Mutes, verzögert sich der Start der neuen Parkklinik um mindestens zehn weitere Monate.

Mit einer Gesamtsumme von 1,24 Millionen Euro will die Verbandsgemeinde drei Schulen auf Vordermann bringen. Größtes Einzelprojekt sind die neuen Fenster der Schulturnhalle in Lemberg, die zudem noch mit speziellem Vogelschutzglas ausgestattet werden sollen. Verärgert war der Rat über den Landkreis. .

In Wallhalben bewerben sich zwei Kandidaten um die Nachfolge der scheidenden Bürgermeisterin Christine Burkhard.

Das konnte das Oberbürgermeister-Team nicht auf sich sitzen lassen: Auf der Zielgeraden haben sich „OB Zwick und die Velozipedisten“ beim Pirmasenser Stadtradeln nochmal gehörig ins Zeug gelegt und den Titel erfolgreich verteidigt.