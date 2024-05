Während andernorts viel darüber diskutiert wurde, hat die Pirmasenser Stadtverwaltung kurzerhand gehandelt und bietet als eine der ersten in Deutschland die Bezahlkarte für Flüchtlinge an. Die ersten „Socialcards“ wurden am Mittwoch an ankommende Flüchtlinge verteilt.

Für Oberbürgermeister Markus Zwick ist die Socialcard genannte Bezahlkarte ein weiterer Baustein für eine möglichst schnelle Integration von Flüchtlingen in