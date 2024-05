Das konnte das Oberbürgermeister-Team nicht auf sich sitzen lassen: Auf der Zielgeraden haben sich „OB Zwick und die Velozipedisten“ beim Stadtradeln nochmal gehörig ins Zeug gelegt und den Titel erfolgreich verteidigt.

Am Mittwoch gab das Stadtoberhaupt die Ergebnisse der Aktion bekannt, die dieses Mal in den Mai vorverlegt worden war. Das entpuppte sich jedoch zum Leidwesen der Organisatoren als unglückliche Entscheidung, denn das schlechte Wetter wirkte sich deutlich auf die Teilnehmerzahl und damit auch die insgesamt erradelten Kilometer aus, wie Zwick und Verkehrsplaner Michael Noll informierten.

Zählte man im vergangenen Jahr noch 190 Aktive, waren es heuer nur noch 134. Die Zahl der Teams blieb allerdings mit 25 konstant. Dessen ungeachtet zeigten auch 2024 etliche Radelnde beeindruckende Leistungen. So legte Andreas Mistler von der Polizeidirektion Pirmasens stattliche 1335 Kilometer zurück, der Zweitplatzierte Jens Grünfelder vom OB-Team 1111 Kilometer und aus der gleichen Truppe Carsten Schacht 1062 Kilometer. Platz 3 der Teamwertung ging an die „Reppa-Gruppe“ (2918 Kilometer mit neun Teilnehmern), das Hugo-Ball-Gymnasium, lange Zeit in der Wertung führend, belegte Platz 2 (36 Teilnehmer, 4330 Kilometer), und dank eines furiosen Schlussspurtes siegte das 23 Teilnehmer zählende Team „OB Zwick und die Velozipedisten“ mit 5994 Kilometern. Wie Noll in Aussicht stellte, wird das mittlerweile zur Tradition gewordene Stadtradeln, mit dem für die Nutzung des Zweirades anstelle des Autos geworben werden soll, im kommenden Jahr wahrscheinlich wieder im Sommer über die Bühne gehen.