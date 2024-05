Am Sonntag, 2. Juni, feiert Zweibrücken den Kindertag, dieses Jahr verknüpft mit einem Mittelaltermarkt auf Herzog- und Goetheplatz, der schon am Samstag beginnt.

Am Sonntag gehört die Innenstadt von 10 bis 16 Uhr den Kindern bis 14 Jahre. Vereine, Organisationen, Händler und Bürger organisieren Stände und Bühnen auf Hall-, Alexander- und Schlossplatz. Die Kindertag-Parade mit über 20 Fußgruppen und 250 Teilnehmern führt ab 11 Uhr vom Hallplatz vor die Bühne auf dem Schlossplatz. Gegen 12 Uhr folgt das Bühnenprogramm der Vereine und mit magischen Geschichten von „Pfalz-Zauber“. Die Star-Wars-Kostümgruppe „Imperial Navy“ hat einen Stand auf dem Alexanderplatz. Auch eine Cosplay-Gruppe nimmt am Kindertag teil. Am Stand des Stadtmarketings auf dem Schlossplatz erhalten Kinder mit selbstgebasteltem Zauberhut eine kleine Belohnung und den Kindertag-Smiley-Stempel sowie Lose für die Tombola, die gegen 15 Uhr auf der Bühne ausgelost wird. Die Geschäfte sind am Sonntag nicht geöffnet. Am Samstag, 1. Juni, findet sich ein Secondhandbasar „Alles für die Kids“ auf dem Hallplatz.

Außerdem findet der Mittelaltermarkt mit Musik, Gauklern und Feuerzauber statt – am Samstag von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Diverse Stände werden auf dem Herzogplatz aufgebaut, auf dem Goetheplatz findet man die typischen Lager. Am Samstag, 11 Uhr, findet erstmals eine Mittelalter-Kinder-Kostümshow auf dem Herzogplatz statt. Die Händler bieten unter anderem Kunsthandwerk, Holzschuhe, Brandmalerei, Felle, Lederwaren, Keramik und Schmuck an. Es gibt Bogenschießen, Axtwerfen und ein mittelalterliches Foltermuseum. Die Essensstände bieten Deftiges und Süßes, Met, Beeren- und Fruchtweine sowie historische Biere. Über jeden Mittelaltermarkttag verteilt sind drei bis vier Vorführungen von Gauklern sowie Tänze und Musik vorgesehen.